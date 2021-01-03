5 небанальных рецептов кексов, попробовав которые, семья потребует добавки

Шоколадные, ванильные, творожные, апельсиновые, вишнёвые – кексы, которые хочется готовить и есть снова и снова, наслаждаясь нежнейшим вкусом. А для тех, кто не очень жалует сладкое, мы тоже приберегли парочку рецептов, что вынудят не только облизать пальчики, но и приготовить добавку!
1. С сыром и помидорами
Кексы с сыром и помидорами. \ Фото: milaclub.com.
Кексы бывают не только с ягодами и орехами, а и с помидорами и сыром. Как вам такое необычное сочетание ингредиентов? Интригует, вызывая желание попробовать? Тогда вперёд, пришло время готовить!
Ингредиенты:
• Мука - неполный на палец стакан;
• Разрыхлитель - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Молоко - 1-1,5 стакана;
• Яйца - 1 шт;
• Масло сливочное - 2,5 ст.л;
• Сыр твёрдый - 50-75 г;
• Творог - 100 г;
• Горчица дижонская - 0,5 ч.л;
• Помидоры мелкие (можно черри) - 5-6 шт;
• Семена тыквы или подсолнечника (очищенные) - 2 ст.л.
Сырные с помидорами. \ Фото: food.inmyroom.ru.
Способ приготовления:
• Помидоры хорошенько вымыть;
• Просушить и по желанию снять кожицу;
• Мякоть нарезать равномерными кусочками (кубиками, брусочками, ломтиками);
• В глубокой миске смешать яйца с творогом, молоком, мукой, растопленным маслом и разрыхлителем;
• Затем посолить, поперчить, приправить горчицей;
• Хорошенько перемешать и добавить натёртый на мелкой тёрке сыр;
• Вновь перемешать;
• В формочки для кекса выложить на дно тесто, затем слой из помидоров и сверху ещё слой теста;
• После посыпать тёртым сыром и семенами;
• Оправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут;
• Подавать к столу как самостоятельно блюдо.
2. Шоколадные с вишней
Шоколадно-вишнёвые кексы. \ Фото: pinterest.com.
Сладость ванили, приятная горечь шоколада и лёгкая кислинка вишни – то, перед чем невозможно устоять, когда речь заходит о шоколадно-вишнёвых кексах под чашечку ароматного крепкого кофе или чая.
Ингредиенты:
• Сахар - 1-1,5 стакана;
• Мука - 1-1,5 стакана;
• Яйца - 2 шт;
• Масло сливочное - 3-4 ст.л;
• Сода - 1 ч.л;
• Вишни без косточки - 1,5 стакана;
• Шоколад горький - 1 плитка;
• Ванильный сахар - 0,5 ч.л;
• Какао - 3 ст.л;
• Коньяк - 1 ст.л.
С вишней и шоколадом. \ Фото: guiltykitchen.com.
Способ приготовления:
• В глубокой миске смешать яйца с сахаром;
• Взбить до однородной массы;
• Муку просеять через сито и добавить к сахарно-яичной смеси;
• Затем добавить соду, какао и растопленное масло;
• Тщательно перемешать и замесить тесто;
• Шоколад растопить на водяной бане и вместе с ягодами вишни и коньяком добавить в тесто;
• Аккуратно перемешать;
• Тесто разложить по формочкам для кексов;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 35-45 минут.
3. С орехами и кленовым сиропом
Ореховые кексы. \ Фото: juegoscocinarpasteleria.org.
Не только блинчики и оладушки можно подавать с кленовым сиропом, а и ореховые кексы, попробовав которые однажды, вы никогда не захотите с ними расставаться. Ведь они станут вашим секретным оружием, как на праздничном столе, так и в любой удобный для вас день.
Ингредиенты:
• Мука - 80 г;
• Крахмал кукурузный - 1 ч.л;
• Разрыхлитель - 0,5 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Корица молотая - 1 ст.л;
• Орех мускатный молотый - на кончике ножа;
• Масло сливочное - 100 г;
• Сахар ванильный - по вкусу;
• Молоко - 150 мл;
• Орехи грецкие ядра - 50 г.
Для крема и украшения:
• Масло сливочное - 4-5 ст.л;
• Сыр сливочный - 4 ст.л;
• Пудра сахарная - 4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Сироп кленовый - 1 ст.л;
• Орехи грецкие ядра - 4 ст.л.
Кексы с орехами. \ Фото: empirememol.blogspot.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать все сыпучие ингредиенты между собой;
• Ядра орехов подробить до состояния крупной крошки и добавить в миску к муке и другим ингредиентам;
• Перемешать;
• Сахар взбить с яйцами и сливочным маслом;
• После аккуратно переложить в миску к сыпучим ингредиентам;
• Приправить ванильным сахаром и кленовым сиропом;
• Хорошенько перемешать;
• Добавить тёплое молоко и перемешать всё до однородной массы;
• Тесто разложить по формочкам для кексов;
• И отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут;
• После выпекания кексы хорошенько остудить.
Для крема:
• При помощи миксера масло взбить с сыром до однородной массы;
• Соль смешать с кленовым сиропом и добавить к масляно-сырной смеси;
• Вновь взбить миксером;
• Получившийся крем переложить в кондитерский мешок и с его помощью украсить кексы.;
• Сверху посыпать дроблёнными орехами;
• По желанию, если вы не любите крем, то кексы можно полить просто кленовым сиропом, украсив их орехами.
4. Со шпинатом и сыром
Кексы со шпинатом и сыром. \ Фото: google.com.
Если вы не особо любите сладкое, то кексы со шпинатом и сыром - отличное решение. Нежные, лёгкие и невероятно вкусные, они буквально тают на языке, так что их ненавязчивым вкусом вы можете наслаждаться на протяжении целого дня будь то завтрак, обед или ужин.
Ингредиенты:
• Мука - 1 стакан;
• Яйца - 1 шт;
• Кефир - неполный на два пальца стакан;
• Шпинат - пучок среднего размера;
• Масло сливочное - 1 ст.л;
• Сыр твёрдый - 50-75 г;
• Разрыхлитель - 1 ст.л;
• Масло подсолнечное - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Мускатный орех молотый - по вкусу.
Очень вкусные кексы со шпинатом. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Муку просеять через мелкое сито несколько раз;
• Соль смешать с мускатным орехом и добавить к просеянной муке;
• В миске взбить кефир с яйцами и подсолнечным маслом;
• Получившуюся массу перелить в миску к муке и аккуратно перемешать;
• Шпинат хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Тщательно просушить;
• Измельчить и обжарить на сливочном масле 6-7 минут;
• Остудить и добавить в тесто;
• Хорошенько перемешать;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Добавить в тесто и вновь перемешать;
• Формочки для кексов заполнить тестом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.
5. Творожные с апельсиновой цедрой
Творожные с апельсиновой цедрой. \ Фото: google.com.
Ароматные, воздушные и такие вкусные, что невозможно остановиться, пока последний творожно-апельсиновый кекс не отправится в рот!
Ингредиенты:
• Апельсины - 1 шт;
• Рарыхлитель - 1,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Сода - 0,5 ч.л;
• Творог - 200 г;
• Яйца - 3 шт;
• Сахар - 1,5-2 стакана;
• Сахар ванильный - 0,5 ч.л;
• Масло сливочное - 100 г;
• Мука - 3 стакана;
• Молоко - 1 стакан неполный на два пальца.
Невозможно устоять! \ Фото: delo-vcusa.ru.
Способ приготовления:
• Апельсиновую цедру натереть на мелкой тёрке;
• В миске смешать творог с яйцами, сахаром, солью, ванильным сахаром, сливочным растопленным маслом, разрыхлителем, содой и молоком;
• Взбить миксером до однородной массы и добавить апельсиновую цедру;
• Муку просеять через мелкое сито несколько раз;
• Добавить в миску к ингредиентам;
• Перемешать и замесить тесто;
• Формочки для кексов заполнить тестом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут;
• Перед подачей при желании можно посыпать сахарной пудрой или тёртым шоколадом.
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