Как правильно мыть фрукты и овощи из супермаркета

Безопасно ли покупать свежие овощи и фрукты в период распространения коронавирусной инфекции и как правильно их мыть, чтобы оставаться здоровым.



Вы сходили в магазин по всем правилам, надели маску, соблюдали расстояние в 1,5 метра, а, вернувшись домой, тщательно вымыли руки. Остается вопрос, безопасны ли продукты, которые вы купили? Могут ли они стать причиной заражения, если их вдруг потрогал кто-то из заболевших?

Эксперты утверждают, что коронавирус через продукты питания не передается и нет никаких доказательств, что пища или ее упаковка могут стать причиной передачи вируса. Основной путь распространения коронавирусной инфекции — от человека к человеку. Однако сейчас весь мир борется с глобальной пандемией, и соблюдение некоторых правил в отношении пищевых продуктов также очень важно.



4 правила безопасности

Мыть, чистить, подвергать тепловой обработке или замораживать



Проверьте продукты на предмет повреждений

Промойте перед тем, как резать

Варите, тушите и замораживайте

Вытирайте правильно

Храните чистые продукты в безопасном месте

1. До и после обработки свежих продуктов всегда мойте руки в течение 20 секунд теплой водой с мылом.2. Предварительно протрите и продезинфицируйте рабочие поверхности: столешницу, разделочную доску, ножи и др., а чтобы избежать перекрестного загрязнения, готовьте мясо, рыбу, птицу и яйца отдельно.3. Чтобы уничтожть вирусы и бактерии, подвергайте пищу термической обработке и помните, что надлежащая температура хранения холодных блюд должна быть не выше 5° С.4. Чтобы предотвратить размножение вредных микроорганизмов, охладите продукты в течение двух часов.Старайтесь быть внимательнее, когда выбираете фрукты и овощи в магазине, на них не должно быть вмятин и повреждений. Если заметили их только дома, срежьте ножом, этого будет достаточно. Не употребляйте в пищу гнилые, испорченные овощи и фрукты.Капуста, салаты: снимите и удалите крайние листья. Помните, что больше всего вредных веществ накапливается в верхних листьях и кочерыжке.До того, как срезать кожу или очищать плод, его все равно нужно тщательно вымыть в проточной воде. Это касается фруктов и овощей, с которых вы удаляете шкурку (картофель, репчатый лук, бананы, лимоны, апельсины и т.д.), ведь микробы могут попасть на нож, мякоть или рабочую поверхность. Не рекомендуется мыть овощи и фрукты с какими-либо моющими средствами, они могут оставлять вредный для организма налет, а вот щетку для чистки твердых овощей использовать можно и даже нужно.Картофель, морковь, свекла: замочите в тёплой воде на 10–15 минут, а после очистите щеткой от остатков земли.Цитрусовые: перед тем, как очищать, можно ошпаривать кипятком.Виноград: можно разделить на мелкие грозди и промыть в дуршлаге.Некоторые специалисты утверждают, что в период распространения инфекционных заболеваний безопаснее есть продукты, которые подвергались тепловой обработке, с которых можно счищать кожицу либо те, которые были предварительно заморожены и продаются в закрытых упаковках.Можно также использовать консервированные овощи и фрукты, а из сухофруктов варить компоты или добавлять их в запеканки и каши.Сухофрукты: промойте в холодной воде, а после обдайте кипятком.Ещё один ключевой фактор, о котором нужно не забывать, это чистые полотенца или одноразовые бумажные салфетки. Чтобы после мытья фруктов и овощей избежать повторного заражения, вытирайте их бумажными полотенцами, а если их нет, старайтесь менять чаще кухонные или сушите овощи, оставив их на тарелке.После того, как вы помыли и очистили фрукты и овощи, храните их в холодильнике при температуре не выше 5° С в закрытой упаковке. Ну а если все еще боитесь, вымойте их еще раз непосредственно перед едой.