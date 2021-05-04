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Для кухни, красоты и творчества: 11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Для кухни, красоты и творчества: 11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Помните сказку о Белоснежке? Всё у неё было бы хорошо и безбедно, если бы не колдунья со своим яблоком. Хотя оно же, яблоко, в итоге привело всё к «хэппи энду» и счастью в личной жизни. 

Может, яблочки из этого списка и не обеспечат успешное замужество с принцем, зато точно помогут успешно разрешить эти 11 бытовых ситуаций. Возьмите на заметку.

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Англичане любят приговаривать: «apple a day keeps the doctor away». Что ж, «яблоко в день» действительно поддерживает организм и помогает сохранить здоровье. А ещё с его помощью можно справиться с весьма неожиданными задачами. И не всегда кулинарными. Убедитесь сами, попробовав использовать яблоко, чтобы…

1.Почистить зубы

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

После приёма пищи чувствуете неприятный привкус во рту и налёт на зубах? Едете в поезде или вообще отправились в горный поход? Что ж, когда нет возможности использовать зубную щётку, пожуйте яблоко. Твёрдый фрукт поможет механически очистить полость рта от кусочков еды, а также спровоцирует повышенное слюноотделение. И никакого налёта.

2.Облегчить головную боль

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Пока таблетки ещё не начали действовать, а облегчить неприятный симптом нужно здесь и сейчас, отрежьте дольку зелёного яблока и вдыхайте его запах.

Это народное (и модно ароматерапевтическое) средство поможет немного притупить боль. И, как минимум, отвлечься от неё.

3.Занять детей творчеством

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Из яблока можно сделать простейший трафарет или «штамп». Просто нарежьте его половинками, макайте в краску и оставляйте забавные отпечатки, где угодно: к примеру, на бумаге, ткани или мамином старом фартуке. Главное, держаться подальше от обоев и ковров.

4.Помочь зелёным помидором дозреть

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Купили не совсем спелые томаты? Не беда. Положите их в бумажный пакет вместе с яблоком (из расчёта одно яблочко на 5-6 помидоров) и подождите два дня. От такого соседства овощи быстро придут в нужную кондицию.

5.Усилить эффект от «прокачки» пресса

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Делаете упражнения на пресс? Это круто. Но можно одновременно задействовать и бёдра. Для этого во время выполнения зажмите яблоко между бёдрами и постарайтесь зафиксировать его, не выпуская. Тем самым вы дадите дополнительную нагрузку мышцам и усилите эффект от упражнения.

6.Сохранить торт свежим дольше

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Простой трюк: храните тортики и прочую сдобу рядом с половинкой яблока. Это поможет тесту дольше оставаться мягким и черстветь куда медленнее.

7.Запечь сочную курочку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Чтобы под карамелизированной корочкой мясо оставалось мягким и сочным, перед запеканием положите в курицу половинку яблока. Как и в случае со сдобой, яблоко поможет эффективно удержать влагу. Так что блюдо получится на славу.

8.Спасти суп от пересаливания…

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

При всей кулинарной сноровке таки пересолили суп или бульон? Не переживайте. Отправляйте в кастрюлю ломтик яблока и варите около 10 минут. А после извлеките его вместе с излишком соли. Кстати, для этой же цели сгодится и кусочек картофеля.

9.…а волосы – от жирности

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Корни волос быстро жирнятся? Тогда после мытья шампунем обязательно ополосните их водой с растворённой ложкой яблочного уксуса. Здоровый блеск без жирности обеспечен.

10.Успокоить высыпания и улучшить цвет лица

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Если вы любите использовать полностью органические средства для кожи, попробуйте одно из самых бюджетных. Просто отрежьте половинку от яблока, очистите от сердцевины и протрите им лицо по массажным линиям. Подождите 10-15 минут и смойте остатки сока водой. Этот простой способ успокаивает покраснения и делает тон лица свежее.

11.Украсить дом или устроить романтический вечер

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

11 неожиданных и очень полезных применений обычному яблоку

Оказывается, из яблок получаются отличные подсвечники. А нужно всего-то вырезать черенок и углубление для маленькой «чайной» свечи. Просто, симпатично, ароматно. IKEA отдыхает.

 

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