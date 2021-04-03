5 продуктов, которые нельзя разогревать повторно…

Каким бы вкусным и полезным не было только что приготовленное блюдо, оно может потерять все свои положительные свойства во время повторного разогрева. Более того, разогретая пища даже может стать причиной отравления или проблем с желудком. Поэтому некоторые блюда стоит есть сразу после приготовления.









1. Сельдерей

2. Грибы

3. Яйца в любом виде

4. Картофель

5. Курица