3 способа, как быстро и правильно отполировать фары автомобиля

С течением времени автомобильные фары теряют свой былой вид, а значит появляется необходимость в их полировке. Сделать это не так уж сложно, во всяком случае если знаешь общую технологию процесса, а также перечень материалов, которые следует использовать при полировке. Обладая подобными умениями, можно будет полировать фары самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.
Любые фары тускнеют. /Фото: quto.ru.
Почем фары мутнеют и теряют свой первоначальный вид? Ответ прост – современные осветительные приборы для автомобилей в подавляющем большинстве случаев изготавливаются из поликарбоната. Данный материал имеет множество преимуществ перед стеклом, однако с течением времени он начинает мутнеть и желтеть. Благо, вернуть первоначальный вид поликарбонату можно. Достаточно правильно выполнить полировку.
Способ первый – паста
Трем хорошенько пастой. /Фото: news.myseldon.com.
Зубная паста – самый доступный, действительно «народный» абразив ,с помощью которого можно, пускай и не очень надолго, вернуть потускневшим фарам былой вид. Помимо самой пасты потребуется чистая мягкая тряпка. Наносим состав на фары и трем, трем, трем. Далее моем. Эффект продержится около недели, а значит лучше использовать более мощные средства.
Способ второй – наждачка
Поможет и наждачка. /Фото: bumper.guru.
Наждачная бумага также может помочь вдохнуть вторую жизнь в осветительные приборы из поликарбоната. Прежде чем браться за работу, нужно будет подготовить наждачную бумагу трех размеров зерен. Работа выполняется по «классике». Медленно, но верно продвигаемся в этом нелегком деле от самого крупного зерна к самому мелкому.
Способ третий – полироль
Лучше всего профессиональные средства. /Фото: 999.md.
Самый правильный и надежный способ подразумевает приобретение специального полирующего состава и подходящей для выполнения подобных работ насадки для дрели. Полировка насадкой процесс долгий и напряженный, требующий повышенного внимания и приложения сил. Однако, наградой за все «страдания» будут идеально чистые и прозрачные фары. Кроме того, профессиональная полироль держится намного дольше, нежели кустарные средства.
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