Как повысить свою выносливость при помощи средства, которое есть на кухне: опыт игрока НХЛ

Сколько из нас, простых граждан, сталкивается с действительно тяжелыми физическими нагрузками в своей повседневности? Даже не все адепты здорового образа жизни и питания соглашаются подвергать свой любимый организм такой «тирании». И это очень плохо, ведь в таком случае любая неожиданная тяжелая физическая работа превращается в настоящую пытку с весьма печальным последствиями. Справиться с нагрузками может помочь средство, которое есть почти в каждом холодильнике.
Секрет игроков НХЛ прост. / Фото: nhl.com.
Серьезные физические нагрузки сильно истощают организм, особенно, если человек не приучил себя к подобным «приключениям» регулярными тренировками. Еще до того момента, как человека настигнет усталость, он может легко лишиться всех сил, что сделает фактически невозможным или во всяком случае серьезно затруднит дальнейшую работу. Подбодрить организм можно самыми разными способами. Первый и лучший – это пустить в дело какой-нибудь стимулятор.
Огуречный рассол - вот секрет. / Фото: all-dieta.ru.
При слове «стимулятор» большинство людей тут же представляет себе что-то медицинское, синтетическое, ненатуральное. Однако на самом деле это вовсе не так. Существует представительное количество стимуляторов вполне естественного происхождения. К таким можно с некоторой степенью допущения отнести шоколад и кофе. Однако, речь сегодня пойдет вовсе не о них.
Отличное решение. / Фото: povar.ru.
Есть одно средство, которое хорошо знакомо всем гражданам и которое прекрасно помогает поддерживать организм в тонусе на протяжении многих часов. Оно значительно повышает выносливость и позволяет справиться с текущими нагрузками при помощи своего «бодрящего эффекта». Речь идет об обычном огуречном рассоле. Именно его массово употребляют в ходе тренировок и соревнований многочисленные спортсмены. В том числе игроки НХЛ. Не так давно Блэйк Коулмэн, американский хоккеист из «Тампы», рассказал о том, что они с парнями выпивают по 6-7 банок рассола за одну игру, чтобы проще переносить нагрузки.
Стимулятор без последствий. / Фото: myseldon.com.
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