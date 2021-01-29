Почему необходимо срочно заняться бегом

Бег — чуть ли не лучший тип спортивной активности, которым только может заняться человек. По уверениям многих специалистов, именно бегу наш вид обязан своим развитием и существованием в принципе. На сегодняшний день, многие люди этот вид активности игнорируют, предпочитая заниматься в тренажерных залах и фитнес-центрах.







И совершенно зря. У бега есть целый ряд несомненных преимуществ, пренебрегать которыми просто глупо. К тому же, заняться этим спортом может абсолютно каждый. Для бега не требуется ни специального снаряжения (хотя хорошие кроссовки не повредят), ни первоначальной подготовки, ни даже сколь-нибудь значительного количества времени. Вот и еще целых десять причин отбросить подальше свою лень и начать бегать ежедневно.







Опорно-двигательный аппарат

Иммунитет

Депрессия

Мышцы

Выносливость

Лишний вес

Мозги

Пищеварительная система

Сердечно-сосудистая система

Мотивация и самоуверенность