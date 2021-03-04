Кто смог потеснить самого Берию, и за Что был расстрелян шеф легендарного СМЕРШа

Как сын чернорабочего с четырьмя классами образования оказался в генеральском мундире

В. С. А. после войны. /Фото: persons-info.com

Как 24-летний Абакумов стал мастером физической и моральной ломки

В. С. Абакумов с группой чекистов. 3-й справа в 1-м ряду. /Фото: i.pinimg.ru

Как Виктора Абакумова назначили главой «СМЕРШа»

Начальник ГУКР СМЕРШ генерал-полковник Виктор Семёнович Абакумов. /avatars.mds.yandex.net

Опала и расстрел Абакумова, или как близость к вождю сжигает

Сталин приблизил Абакумова и отдалил Берия. Но в конце концов и Виктор Семёнович также попал в немилость. /Фото: cdn.iz.ru