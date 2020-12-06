Культовые фотографии, запечатлевшие вехи истории:Падение Берлинской стены,Распутин, рынок рабов и др

1. Аллен Свифт и его Роллс-Ройс

В 2005 году, в возрасте 102 лет, Аллен Свифт испустил дух, и автомобиль был подарен музею в Спрингфилде. \ Фото: motorbeam.com.

2. Гарлемские бойцы

Адские бойцы Гарлема. \ Фото: reddit.com.

3. Ведьмы

Викторианские ведьмы. \ Фото: pinterest.com.

4. Всемирный торговый центр

Здания Всемирного торгового. \ Фото: imgur.com.

5. Покупка сигарет

Мужчина покупает сигареты прямо в больничной палате. \ Фото:

6. Никола Тесла и его испытания

Великий и гениальный Никола Тесла. \ forbes.com.

7. Ребёнок-рабочий

Рабочий-ребёнок на фабрике. \ Фото: google.com.ua.

8. Арест суфражистки

Арест Эммелин Панкхерст. \ Фото: lippe-news.de.

9. Руины Всемирного торгового центра

Последствия теракта 11 сентября 2001 года. \ Фото: yandex.ua.

10. Нагасаки

Взрыв атомной бомбы над Нагасаки. \ Фото: reddit.com.

11. По ту сторону Берлинской стены

Падение Берлинской стены. \ Фото: twitter.com.

12. Инициация нацистского офицера СС

Инициация нацистского офицера СС. \ Фото: reddit.com.

13. Передача на радио

Бандитские разбойники. \ Фото: hanano-prod.com.

14. Курьерская собака

Верный военный курьер. \ Фото: arboristsite.com.

15. Травля чернокожего подростка

Издевательства над темнокожим подростком. \ Фото: democraticunderground.com.

16. Распутин

Великий мистик. \ Фото: steemkr.com.

17. Рынок рабов

Аукцион на рынке рабов. \ Фото: awesomestories.com.

18. Мэрилин Монро

Мэрилин со своим будущим мужем. \ Фото: marilynetmoi.eklablog.com.