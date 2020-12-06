Культовые фотографии, запечатлевшие вехи истории:Падение Берлинской стены,Распутин, рынок рабов и др

Фотография - это способ заглянуть в прошлое. Снимки дают нам представление о том, какой была жизнь в те времена, которые на сегодняшний день сильно отличаются от наших. Они могут показать трагедию, триумф или просто то, как всё менялось и меняется в мире, становясь частью истории.
1. Аллен Свифт и его Роллс-Ройс
В 2005 году, в возрасте 102 лет, Аллен Свифт испустил дух, и автомобиль был подарен музею в Спрингфилде. \ Фото: motorbeam.com.
На этом снимке изображён джентльмен старше ста лет, который уже более восьмидесяти лет ездит на одном и том же автомобиле – «Роллс-Ройсе Фантом» 1928 года выпуска.
2. Гарлемские бойцы
Адские бойцы Гарлема. \ Фото: reddit.com.
Во время Великой войны и Второй мировой войны афроамериканцы и чернокожие солдаты сражались за свободу мира против вражеских сил. Эти люди были из 369-го пехотного полка, известного как Гарлемские адские бойцы. Они победили на Круа-де-Герре и получили медали за храбрость в бою. На этом снимке запечатлены солдаты, которые с гордостью демонстрируют свои медали. Первоначальное изображение было чёрно-белым, но со временем его раскрасили, дабы передать всю красоту людей.
3. Ведьмы
Викторианские ведьмы. \ Фото: pinterest.com.
Говорят, что тут изображены викторианские ведьмы, позирующие для фотографии в 1875 году. Но тем не менее, у экспертов есть некоторые сомнения на этот счёт. Ведь трудно себе представить женщин ковена, нагло позирующих в то время, когда они не были бы сожжены на костре за своё ремесло.
4. Всемирный торговый центр
Здания Всемирного торгового. \ Фото: imgur.com.
Строительство знаменитого здания Всемирного торгового центра началось в 1966 году и было завершено только в 1973 году. В то же время этот великолепный вид на башни был запечатлён в лучах солнечного света, сияющего между двух зданий, и отражающегося в них. После трагического события в 2001 году этот снимок стал одним из самых памятных в истории.
5. Покупка сигарет
Мужчина покупает сигареты прямо в больничной палате. \ Фото:
Не так давно, сигареты считались весьма полезными для здоровья. Они продавались не только в магазинах и аптеках, а и в больницах. Как свидетельство этого безумного времени, эта фотография человека, покупающего сигареты со своей больничной койки, была сделана в 1950-х годах.
6. Никола Тесла и его испытания
Великий и гениальный Никола Тесла. \ forbes.com.
Эта фотография 1899 года интересна не только потому, что на ней изображён великолепный Никола Тесла, а и потому, что она может быть одним из первых фотомонтажей того времени. Эксперимент, который наблюдает зритель, по-видимому, показывает Теслу, сидящего рядом со своим изобретением, испускающим большие электрические разряды в воздухе.
Однако изображение на самом деле представляет собой двойную экспозицию. Искры электричества щёлкали в тёмной комнате, когда Теслы там не было. Затем сделали изображение Николы, когда он вошёл в комнату и выключил машины. Таким образом, благодаря двойной экспозиции и выдержкам, получился невероятно реалистичный снимок, который даже на сегодняшний день считается верхом профессионализма.
7. Ребёнок-рабочий
Рабочий-ребёнок на фабрике. \ Фото: google.com.ua.
Эта фотография датируется 1908 годом и показывает ребёнка-рабочего, трудящегося на фабрике Южной Каролины. На фотографии было написано, что фабрика полна детей, работающих наравне со взрослыми, но главный бригадир фабрики утверждал, что они «только что пришли, чтобы помочь».
8. Арест суфражистки
Арест Эммелин Панкхерст. \ Фото: lippe-news.de.
На этой фотографии 1914 года изображён лидер женского суфражистского движения, арестованный у Букингемского дворца в 1914 году. Эммелин Панкхерст была лидером движения в то время и пыталась донести петицию к королю Георгу V.
Позднее, в 1918 году, Суфражистское движение добилось успеха в том, что женщины получили право голоса. Но этот образ, запечатлённый на снимке - достойная дань тем трудностям, которые пережили женщины того времени, борясь за свои права.
9. Руины Всемирного торгового центра
Последствия теракта 11 сентября 2001 года. \ Фото: yandex.ua.
Этот снимок был сделан в конце сентября 2001 года с высоты тысячи метров над улицами Нью-Йорка реактивным самолётом «Сессна». На фото изображены последствия терактов 11 сентября и разрушения здания Всемирного торгового центра, которые отчётливо видны в середине снимка.
10. Нагасаки
Взрыв атомной бомбы над Нагасаки. \ Фото: reddit.com.
Одна из самых сильных и знаковых фотографий в истории. На ней изображён момент взрыва атомной бомбы, уничтожившей японский город Нагасаки 9 августа 1945 года. Этот и взрыв атомной бомбы над Хиросимой были проведены американцами на завершающем этапе Второй мировой войны.
11. По ту сторону Берлинской стены
Падение Берлинской стены. \ Фото: twitter.com.
Очень интересная фотография, на ней изображены люди, которые пересекли границу Восточного Берлина в Западный 10 ноября 1989 года. На снимке отчётливо видно, как молодые люди с интересом рассматривают журналы для взрослых, тем самым радуясь падению железного занавеса.
12. Инициация нацистского офицера СС
Инициация нацистского офицера СС. \ Фото: reddit.com.
То, что вы видите на этом снимке - это инициация нацистского офицера СС в 1938 году, как раз перед тем, как Гитлер вторгся в Польшу.
13. Передача на радио
Бандитские разбойники. \ Фото: hanano-prod.com.
До того, как телевидение стало повседневным предметом домашнего обихода, существовала такая вещь, как радио. Радио было высшей формой общения и развлечения. Это фотография записи радиопередачи о преступлениях под названием «Бандитские разбойники» в 1930-х годах.
14. Курьерская собака
Верный военный курьер. \ Фото: arboristsite.com.
На снимке запечатлена немецкая курьерская собака. Они использовались для передачи сообщений через поля сражений. Этот пёс, буквально зависший в воздухе в прыжке, нёс послание во время немецкого наступления в январе 1918 года.
15. Травля чернокожего подростка
Издевательства над темнокожим подростком. \ Фото: democraticunderground.com.
Эта фотография, сделанная 10 июня 1960 года, показывает один из самых позорных периодов в американской истории. Белые подростки словесно издеваются над чернокожим парнем во время заседания по гражданским правам.
16. Распутин
Великий мистик. \ Фото: steemkr.com.
Русский мистик Распутин известен тем, что трижды избежал смерти. Здесь он показан в квартире на улице Гороховой в Санкт-Петербурге, Россия, в 1914 году.
17. Рынок рабов
Аукцион на рынке рабов. \ Фото: awesomestories.com.
Ещё одна фотография из очень тревожного времени в американской истории. На этом снимке запечатлены зрители на аукционе рабов в городе Истон, штат Мэриленд, в 1850-х годах.
18. Мэрилин Монро
Мэрилин со своим будущим мужем. \ Фото: marilynetmoi.eklablog.com.
На снимке легендарная пара Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио в Банфе, Канада. Эта фотография была сделана 19 августа 1953 года, за пять месяцев до того, как они поженились.
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