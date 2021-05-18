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Идеи для сада, которые не оставят равнодушными ни вас ни ваших гостей

Превратить сад в сказочное место очень просто! Вам понадобятся рамы от картин, фонарики, пробки от бутылок и даже старые кресла и ванны. Любой вещи можно найти оригинальное применение в саду!

Для создания вертикального сада используйте рамы от картинИдеи для сада, которые не оставят равнодушными ни вас ни ваших гостей
Старую ванную можно превратить в красивую клумбу
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Пень можно превратить в оригинальный столик
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Украшением сада может стать даже красиво вывешенный садовый шланг

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В качестве подставки для фонарей можно использовать не банальные металлические столбы, а пни, которые отлично смотрятся в саду
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Оригинальная садовая дорожка для сада получится из разноцветных пробок от бутылок
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