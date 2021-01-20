Зачем школьникам на уроках литературы произведения, которые они не понимают

Какие произведения называют классикой, и кто определяет классика это или нет?

Сомнительно, что эти господа творили ради того, чтобы бесконечно украшать кабинеты литературы.

При жизни классиком не признаются...

Живи Франц Кафка сегодня, он был бы богат.

Школьная программа по литературе или «игра в классики»

Единственным источником знаний был учитель и книга.

В стране советов литература была мощным орудием пропаганды.

Это сейчас уроки литературы учат думать и анализировать, тогда вольнодумие не приветствовалось.

Книги были в каждой советской квартире. Пусть даже их и не читали.

Что из школьной программы стоит перечитать, чтобы понять произведение с другой стороны

Краткое изложение - худшее, что можно сделать с литературой.

Чтобы постичь гениальность писатели, нужно быть зрелой личностью.

Когда сюжет знаком до боли, в игру вступает красота слова.

Зарубежная экранизация романа не обошлась без ляпов, но достойна внимания.

Произведение Платонова весьма неоднозначное и сложное для подростков.

Прежде чем окунуться в лирику Бунина, интересно будет прочесть о его бурной личной жизни.