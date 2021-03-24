Комичная серия снимков от фотографа, который проводит карантин со своей бывшей женой и мамой

Вот уж поистине причудливое стечение обстоятельств: фотограф оказался на карантине вместе со своей матерью и бывшей женой. Втроем в двушке. Это вовсе не начало комедийного сериала, а реальная история. Впрочем, он не был бы фотографом, если бы не постарался извлечь из этой ситуации выгоду. Необычный опыт вдохновил его на создание комичной серии снимков о хаотичной жизни трех людей. Да-да, он стал устраивать в квартире шуточные фотосессии!
Не совсем семейный треугольник.
– Когда началась пандемия, моя мать должна была жить в Бока-Ратоне, штат Флорида, но возникли проблемы с ее съемной квартирой, и она решила вернуться в Нью-Йорк на зиму. В это же время в лос-анджелесском доме моей бывшей жены Софии произошли серьезные неполадки с водопроводом, и ей пришлось также съехать, – поясняет фотограф Нил Крамер. – Мы разрешили Софии пожить у нас в квартире, расположенной в нью-йоркском районе Квинс, несколько недель, пока она не решит проблемы с домом. Она сдала свои вещи на хранение и приехала в Нью-Йорк. Мы никогда не ожидали, что пандемия поразит мир и что мы все еще будем вместе десять месяцев спустя.
Жить вдвоем с мамой непросто, а с мамой и бывшей непросто вдвойне.
В результате двухкомнатная квартира Крамера превратилась в фотостудию, а его матери и бывшей жене пришлось стать фотомоделями.
Из фотодневника Нила: «12 Апреля, 31-й день карантина в Квинсе. «Замечательная подруга из Колорадо наконец-то прислала нам по почте туалетную бумагу, и мы празднуем это и плачем».
Юмор про туалетную бумагу интернационален.
Нил поясняет, что до карантина у него были хорошие отношения и с матерью, и с бывшей женой, но никто не хочет проводить с одними и теми же людьми ежедневно 24 часа в сутки, особенно в таком тесном пространстве.
– Несмотря на то, что мы с Софией развелись уже несколько лет назад и остались друзьями, во время нашего совместного карантина было несколько случаев, когда у нас начинались те же споры, что и во время брака. К счастью, когда я вспоминал, что мы разведены, мне становилось легче и было проще разрядить обстановку, – поясняет Нил Крамер.
Из фотодневника Нила: «7 апреля, 26-й день карантина в Квинсе. Друг из Facebook рекомендовал принять мягкую ванну с пеной в качестве отличного способа снять стресс во время изоляции. Не уверен, что план сработал».
Реалии жизни с двумя женщинами.
Фотограф рассказал, что его мать и бывшая жена всегда неплохо относились друг к другу и у них никогда не было привычных отношений свекрови и невестки. Однако во время совместного проживания в одной квартире постепенно начал нарастать конфликт – особенно на кухне.
– Каждый из них считал себя альфа-женщиной. Например, было много дискуссий о том, какой тип продуктов купить: мать настаивала на том, чтобы взять «универсальный бренд магазина», а София – причудливые органические продукты. И где бы ни возникали ссоры, я неизбежно оказывался в центре событий. – говорит Нил, – И да, за последний год я многое узнал о женщинах!
Нил многое узнал о женщинах.
Интересно, что, прожив вместе долгий период самоизоляции, это странное трио не распалось. Скорее, Нил, его мать и экс-супруга стали друг к другу ближе.
– Мы понимаем друг друга не только как сын, мать, муж и (пусть и бывшая) жена. Поскольку было мало места для уединения, мы были вынуждены общаться друг с другом по-взрослому. – пришел к выводу Крамер, – А поскольку моей матери уже за восемьдесят, наша главная задача – убедиться, что она не подхватила Covid.
Из фотодневника Нила: «София показала мне статью в «Уолл-Стрит Джорнал», где говорилось о важности объятий, и упомянула, что никогда не видела, чтобы мы с мамой обнимались. Я сказал, что Крамеры никогда не были дружной семьей. София заключила: чтобы пережить эту пандемию, мы должны обниматься каждый день. Мы с мамой запротестовали. Но экс-жена сказала моей матери, что мы могли бы изобразить героев ее любимого телешоу. Та согласилась. Итак, в нашей первой постановке «Золотых девочек» София играет Бланш. Я – Роза. А моя мать определенно Дороти».
Обниматься иногда полезно.
Поскольку до пандемии Нил занимался репортажной уличной фотографией, на карантине с мамочкой и своей бывшей его первоначальный план состоял в том, чтобы задокументировать весь этот абсурд.
– Сначала я хотел снять наш опыт по-журналистски, но мы были так заняты решением бытовых вопросов, что я отбросил эту идею. Не было времени для искусства, когда жизнь происходила в реальном времени. Поэтому я решил, что будем брать наши ежедневные впечатления и воссоздавать их на следующий день в постановочной фотографии, – делится профессиональным секретом Крамер, – Я настаивал на том, чтобы мы честно отражали реальные события, поэтому не все наши фотографии юмористичны. Они также отражают печаль, одиночество и тревогу.
Некоторые фото выражают грусть.
Фотограф поясняет, что если бы они втроем каждый день пытались быть смешными, они бы выдохлись через месяц. В итоге он, мать и экс-жена смогли использовать фотографию в качестве механизма преодоления стресса.
Семья поневоле: несколько месяцев в четырех стенах – это непросто.
Многие друзья и пользователи интернет спрашивают фотографа, будут ли они с Софией снова вместе после этого опыта, но мужчина не думает, что этот год, прожитый вместе на карантине, был особенно романтичным:
– Это был настоящий стресс. Мы были семьей, которая просто пыталась выжить. После этого нам обоим, вероятно, понадобится терапия, – говорит он.
Из фотодневника Нила: «24 Марта, 21-й день карантина в Квинсе. Напряженность уже растёт»
Напряженность зашкаливает.
За время пандемии Нил и София, конечно, стали ближе и даже иногда выходили вместе на улицу, однако частенько такие походы оканчивались курьезными ситуациями и, конечно, – смешными фотосессиями. Дело в том, что София оказалась активным борцом с антимасочниками, и ее очень возмущало, что в то время, как она отчитывает прохожих за несоблюдение правил, Нил отмалчивается в сторонке.
Однажды, пробираясь со своим спутником сквозь деревья в парке, София подняла юбку платья, пытаясь не испачкать ее, но случайно брызнула грязью на свое нижнее белье. Экс-муж присел и стал помогать ей очищать его грязи, и тут они увидели, что мимо них проходит благообразная пара. От неожиданности Нил опустил юбку Софии, спрятавшись под ней. И тут он услышал недовольное бормотание прохожей: «Извращенцы».
Тогда Нил высунул голову из-под платья, и, вспомнив свое обещание Софии быть активным, прокричал парочке:
– Да! Но мы, по крайней мере, в масках!
Без комментария сложно понять, что же делают эти люди в масках.
Сейчас в Америке большие политические перемены, однако пандемия не отступила.
– Готов ли мир снова открыться? Люди вышли на улицы, протестуя за расовую справедливость.
Друзья снова начали ездить на метро. Но здесь, дома, мы все еще обеспокоены Covid-19. Особенно моя мать, которая входит в группу риска. Должна ли она оставаться изолированной от своих друзей и общественной деятельности, пока не будет вакцины? – рассуждает фотограф.
Нил рассказал, что в течение нескольких дней его мать выглядела подавленной, поэтому София спросила ее, чего бы она хотела сделать, когда Нью-Йорк снова «откроется».
– Я бы хотела позавтракать в местной закусочной «Голубой залив», – ответила пенсионерка.
– У меня есть идея на эти выходные... – сказала София, глядя через окно на их балкон...
Кафешка на балконе, чтобы порадовать маму.
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