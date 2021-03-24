Комичная серия снимков от фотографа, который проводит карантин со своей бывшей женой и мамой

Не совсем семейный треугольник.

Жить вдвоем с мамой непросто, а с мамой и бывшей непросто вдвойне.

Юмор про туалетную бумагу интернационален.

Реалии жизни с двумя женщинами.

Нил многое узнал о женщинах.

Обниматься иногда полезно.

Некоторые фото выражают грусть.

Семья поневоле: несколько месяцев в четырех стенах – это непросто.

Напряженность зашкаливает.

Без комментария сложно понять, что же делают эти люди в масках.

Кафешка на балконе, чтобы порадовать маму.