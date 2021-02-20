Как качественно почистить стекло очков без использования салфетки

С течением времени линзы очков становятся грязными, покрываются отпечатками пальцев и жирными разводами. Для большинства людей самый простой и очевидный способ протереть очки – это использовать какую-нибудь салфетку. Однако, такой подход в действительности является далеко не самым лучшим. Хотя бы по причине того, что любая салфетка царапает поверхность линз.
Понадобится вода и средство для посуды. |Фото: mblx.ru.
Почистить очки до кристальной чистоты, не оставив на них при этом ни разводов, ни царапин, на самом деле куда проще, чем может показаться на первый взгляд. А самое главное, понадобится для этого лишь то, что уже и так есть в каждом доме: вода и моющее средство для посуды. Ни тряпок, ни салфеток, ни даже губки для чистки очков нам не понадобится. Сделать нужно всего несколько простых манипуляций.
Моющее средство удалит весь жир. |Фото: kakxranit.ru.
Набираем воду в какой-нибудь тазик. Окунаем в нее очки (желательно полностью). Наносим моющее средство на влажные линзы и хорошенько растираем. Делаем это прямо пальцами. Трем хорошенько, стараемся сделать так, чтобы вся поверхность стекло, причем с обоих сторон, покрылось моющим средством. Главным врагом любых линз является кожный жир. Однако именно с такими веществами лучше всего и борется моющее средство для посуды.
Останется просушить. |Фото: proctologi.com.
После нехитрых манипуляций, достаточно опустить очки обратно в тазик с водой и хорошенько прополоскать. Убедившись, что на поверхности стекла нигде не осталось моющего средства, извлекаем очки из воды и отправляем на просушку. Сделать это можно двумя способами: естественным и с использованием фена. Второй не только быстрее, но и предпочтительней. После такого на линзах не останется ни одного развода! Дужки очков также рекомендуется помыть моющим средством, так как на них в том числе скапливается жир с рук.
Пользуйтесь на здоровье. ¦Фото: pxhere.com.
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