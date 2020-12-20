Мини-закуски к новогоднему столу

Когда еще не пришло время усаживаться за стол, бокал шампанского и канапе «на один укус» поднимут всем настроение. Предлагаем вам 16 вариантов совсем не сложных, но очень вкусных мини-закусок для фуршета.







С вялеными томатами

Киш с грибами

С салатом из креветок

С фетой и мятой

Рулетики из фиников с беконом

Канапе из ананасов и ветчины

Огурцы с тар-таром из лосося

Свекла и козий сыр

Начос с сальсой

Начос с кукурузой

Из сыра и моркови

Фалафель

С лососем и сыром

С печеным перцем

Брускетта с моцареллой

Крекеры с голубым сыром и орехами

В маленькие тарталетки выложите по ломтику вяленых томатов в масле, добавьте творожный сыр из кондитерского мешка и украсьте рукколой.Обжарьте шампиньоны, подсолите. Взбейте яйца со сливками, добавьте натертого сыра и зелени. Выложите грибы в песочные тарталетки, добавьте заливку и запеките.Отварите креветки в воде с приправами и добавлением белого вина. Соедините с заправкой из лимонного сока, оливкового масла, горчицы и соевого соуса. Добавьте лук-резанец. Выложите на салатные листья и подавайте.Смешайте фету с мятой, натертым огурцом, лимонной цедрой, приправьте. Украсьте кусочками красного перца и веточками мяты.Сделайте надрез сбоку каждого финика. Выньте косточку, а на ее место положите кусочек острого твердого сыра, оберните ломтиком бекона. Запеките под грилем.Кусочки консервированных ананасов и ломтики сырокопченой ветчины (или колбасы) скрепите шпажками или зубочистками.Рыбу нарежьте мелкими кубиками, добавьте соль, перец, оливковое масло, зелень. Выложите в «корзиночки» из огурца.На кусочки отварной или печеной свеклы выложите козий сыр, полейте готовым соусом песто и украсьте кедровыми орешками. Необыкновенное сочетание!Мелко нарезанный красный лук слегка обжарьте в масле, добавьте кубики свежих помидоров, мелко нарезанный перчик чили, специи и кинзу. Выложите на чипсы.Cоедините кукурузу с соком лайма, приправьте, добавьте рубленую кинзу, мелко нарезанный перец чили, смешайте с тертым сыром. Выложите на чипсы, запеките под разогретым грилем.Натрите на мелкой терке сыр, например, эдам, и морковь. Соедините с майонезом. Скатайте шарики и обваляйте в зелени и любых измельченных орехах.Из банки с консервированным нутом слейте жидкость. Нут измельчите в блендере с зеленью (кинзой, петрушкой, мятой), добавьте соль, молотый кориандр и зиру. Взбейте яйца в отдельной мисочке. С помощью ложки сформируйте шарики. Каждый обмакните во взбитое яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте во фритюре до золотистого цвета.Лаваш намажьте мягким творожным сыром (можно добавить немного хрена), выложите ломтики малосольной рыбы и веточки рукколы или кресс-салата. Сверните в рулет, упакуйте в пленку и положите в холодильник до подачи.Испеките красный перец. Лаваш намажьте майонезом, смешанным с дижонской горчицей, выложите сверху перец и зелень. Сверните рулет.Подрумяненный хлеб смажьте соусом песто, выложите кружочки моцареллы и стружку пармезана, добавьте веточки рукколы.Сыр с голубой плесенью разомните вилкой и смешайте со сливками, выложите на крекеры и украсьте грецким орехом.