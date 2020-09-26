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Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Животные в фотографиях



01. Ученые измерили громкость почесываний лангустов и выяснили, что они являются одними из самых громких животных на Земле. По их расчетам, самых больших особей из тех, что они использовали в исследовании, может быть слышно за три километра (если в воде будет практически полная тишина), или хотя бы за 410 метров — с уровнем шума, аналогичным тому, что был при записи. Это вполне можно сопоставить с оглушительным звуком двигателя турбореактивного самолета.

Животные в фотографиях

Редчайшего гепарда замтили в Алжире впервые за десятилетие. В 2008 году Международный союз охраны животных (IUCN) оценивал численность северо-западных африканских гепардов примерно в 250 особей; в 2012 году эта цифра снизилась до 37 — таким образом, гепарды этого подвида признаны находящимися на грани полного исчезновения. Последний раз гепарда удавалось запечатлеть на камеру около десяти лет назад во время научных изысканий зоологов. Теперь же из Алжира пришла сенсационная новость: представителя подвида Acinonyx jubatus hecki заметили в национальном парке Ахаггар, который находится в центральной части Алжирской Сахары на территории одноименного нагорья.

Животные в фотографиях

Рыжая цапля немного меньше, чем серая цапля. Оперение рыжей цапли каштаново-бурое, спина серая.

Рыжая цапля обитает в тростниковых зарослях у воды. Гнездится в Европе, Южной Азии и Африке. Европейские цапли зимуют в Африке, южнее Сахары. (Фото Ronald Wittek):

Животные в фотографиях

Оказывается, пингвины делают именно то, что инженеры долго пытались применить к лодкам и торпедам. Когда императорский пингвин плывет, трение между его телом и водой ограничивает максимальную скорость птицы в промежутке между 1,2 и 2,7 метра в секунду. Но во время коротких ускорений пингвин может удвоить или даже утроить скорость, выпуская воздух из перьев в виде крохотных пузырьков. Они уменьшают плотность и вязкость воды вокруг, снижая трение и позволяя развить большую скорость, что, помимо прочего, помогает спасаться от хищников вроде морских леопардов.

Животные в фотографиях

Орел на эффектной рыбалке. (Фото Alan Murphy):

Животные в фотографиях

Общение с пингвинами в аквариуме в Иокогаме. (Фото Kazuhiro Nogi):

Животные в фотографиях

Ричмонд-парк — пейзажный парк, расположенный на юго-западе Лондона. Изначально созданный для охоты на оленей, парк в настоящее время содержит 630 благородных оленей и ланей, свободно бродящих по большей части его территории. (Фото Yann Tessier)

Животные в фотографиях

Жирафы в парке в Хилваренбеке, Нидерланды. Здесь наглядно видно, насколько они большие. (Фото Piroschka van de Wouw):

Животные в фотографиях

Угощайся. Слон и смотритель в зоопарке в Сене-Пере-Ане-Рете, Форанция. (Фото Loic Venance):

Животные в фотографиях

Осьминог — гений океана. Даже среди позвоночных такой умный испытывающий взгляд встретишь нечасто. При этом более непохожих на нас созданий и представить себе трудно: знали ли вы, что у осьминога три сердца и кровь синего цвета? А про то, что у них нет скелета? Каждая присоска способна шевелиться независимо от других и покрыта вкусовыми рецепторами — как если бы тело человека было бы утыкано сотнями крошечных язычков. А в коже моллюска сосредоточено множество светочувствительных клеток. Сейчас планету населяет более 750 известных науке видов головоногих.

Животные в фотографиях

Коронавирусом не болен? Бангкок, Таиланд. (Фото Lillian Suwanrumpha):

Животные в фотографиях

Портрет козлика. Окленд, Новая Зеландия. (Фото Fiona Goodall ):

Животные в фотографиях

Капибара — самый крупный среди современных грызунов. Некоторыми капибара отмечается как одно из самых дружелюбных млекопитающих. (Фото Mara Sosti):

Животные в фотографиях

Суслик загорает в Орегоне, США. (Фото Robin Loznak):

Животные в фотографиях

Собачий нос. (Фото Joel Saget):

Животные в фотографиях

Енот выползает из своего укрытия на крыше в Берлине, Германия. (Фото Britta Pedersen):

Животные в фотографиях

Семья слонов в Пражском зоопарке. (Фото David W. Cerny):

Животные в фотографиях

Сражение павлинов в Национальном парке Дудхва в Индии. (Фото Nilesh Patel):

Животные в фотографиях

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