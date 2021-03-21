8 креативных лайфхаков, которые помогут сделать дом чище и уютнее

Чтобы дома было идеально чисто, уютно и красиво, а порядок наводить стало весело и легче простого, не грех воспользоваться дельными советами.

Тем более что они выполняются быстро, без трудностей и не требуют лишних затрат.

Подборка поможет по-новому взглянуть на старые или ненужные вещи, которые сыграют решающую роль в полезных лайфхаках для дома.

1. Очищение ванны

С помощью двух простых ингредиентов можно избавиться от застарелых ингредиентов.

Если половинку грейпфрута обмакнуть в соль, а затем приняться за чистку ванны, то можно добиться впечатляющих результатов. Соль благодаря гранулам будет счищать налет, ржавчину, солевые и известняковые отложения, а кислота грейпфрута будет их размягчать и делать чистку максимально эффективной. Для такой уборки можно использовать даже ту половинку грейпфрута, из которой уже выжат сок.

2. Чистка бутылок

С таким самодельным инструментом чистка бутылок станет гораздо легче.

Иногда стеклянную бутылку, после того как закончится ее содержимое, становится довольно трудно отмыть. Чаще всего это происходит, если в ней была густая жидкость, например, соус, йогурт или масло. А некоторые бутылки настолько удобны для хранения запасов, что с ними не хочется расставаться.

3. Ароматные свечи без парафина и воска

В таком случае на выручку приходит самодельный, но качественный и эффективный инструмент — зубная щетка. Она довольно узкая, чтобы пролезть в горлышко, а если ее модернизировать, то и чистит отменно. Для этого с обратной стороны щетины нужно нагреть щетку огнем, чтобы пластик начал плавиться, а затем аккуратно согнуть его так, чтобы щетина раскрылась будто веером. Таким образом, щетка будет со всех сторон отлично чистить любые загрязнения.

Самодельные свечи, которые можно сделать без особых ингредиентов и навыков.

Из обычного апельсина можно сделать довольно красивую и ароматную свечку. Для этого нужно из половинки цитруса удалить мякоть, оставив стержень белого цвета посередине. Затем, положив кожуру устойчиво, в нее нужно налить обычное оливковое или подсолнечное масло так, чтобы фитиль из апельсина возвышался над поверхностью жидкости. После этого можно поджигать и наслаждаться приятной красотой огня в обрамлении яркого подсвечника, а также тонким ароматом цитруса. Чтобы сделать запах более пикантным, в масло можно опустить пару палочек гвоздики или насыпать немного молотой корицы. Ручная свеча из апельсина горит очень долго.

4. Бюджетный держатель

Простое и функциональное решение для ванной комнаты.

Обычная пластиковая бутылка из-под жидкого стирального порошка или другой бытовой химии может превратиться в полезное приобретение для дома. Если срезать ее верхушку, а в боковой части вырезать небольшое отверстие, то ее можно модернизировать в функциональный держатель, который обойдется вам совершенно бесплатно. Бывшую бутылку нужно дном закрепить на стене в ванной, после чего на ее ручку можно повесить полотенце для рук, в отверстие вставить фен, а внутрь вложить банное полотенце. Очень удобно и все под рукой.

Полезный совет: Приклеивать органайзер можно на горячий клей из пистолета или двухсторонний скотч.

5. Цветы из скорлупы орехов

Оригинальное украшение, сделанное своими руками из ненужного мусора.

Скорлупки от орешков могут стать отличным материалом для создания красивого домашнего декора. Их нужно просто склеить вместе горячим клеем, располагая рядом как лепестки, а затем покрасить в подходящий цвет. Из половинок ореховой скорлупы могут получиться красивые цветы лотоса, имитация суккулентов или других растений, главное подключить фантазию и потратить немного свободного времени на творчество.

6. Чистка столовых приборов

Благодаря простому средству, которое есть в большинстве холодильников, можно быстро почистить столовые приборы.

С помощью кефира или простокваши можно выполнить деликатную, безопасную, но довольно эффективную чистку столовых приборов. В кисломолочных продуктах содержатся слабые кислоты, которые попадая на темный налет на столовых приборах или серебряных украшениях, растворяют его. Чтобы средство подействовало, необходимо подогреть кефир или простоквашу и погрузить туда потемневшие предметы на 10 минут.

7. Оживление увядших цветов

Даже увядающие цветы можно спасти и привести в чувство.

Любые цветы и растения украшают дом, делают его более уютным и приятным. Однако цветы в букетах иногда довольно быстро увядают и перестают радовать. К счастью, есть простой способ продлить их свежесть и даже вернуть ее, если головки цветов опустились и поникли. Нужно подлить в вазу с водой немного спрайта и он станет целебным эликсиром, который возродит цветы к жизни.

8. Мягкая подставка для ног

Яркий и удобный для отдыха пух не будет лишним в гостиной.

Сделать такой пуф не составит труда. Нужно всего лишь взять достаточно большую коробку из плотного картона, старую ненужную подушку и неиспользуемый плед, коврик или старый свитер. Для начала нужно соединить открывающиеся части коробки и склеить их вместе скотчем, чтобы в ней не было зазоров. Сверху на горячий клей нужно приклеить подушку, а поверх образованного пуфа с мягкой верхушкой следует положить красивую и приятную на ощупь ткань. Ее можно преобразовать из старых вещей, полотенец или ковров.