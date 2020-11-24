Самые странные вещи, застрявшие внутри

Если тебе кажется, что большая часть вещей, застрявшая у женщин во влагалище или у мужчин в анальном отверстии — это секс-игрушки, то ты заблуждаешься. Что только люди не засовывают в себя! А потом не могут вытащить. Не надо так. Среди предметов, извлеченных врачами из интимных отверстий своих пациентов, встречались флакончики от дезодоранта, банка растворимого кофе, апельсин и даже кухонный пестик.





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Секс-игрушка, застрявшая на 10 лет

Вареное яйцо в анальном отверстии

Ключи от наручников

Тампон из мобильного телефона

«Волшебная пыль»

Ручка от метлы