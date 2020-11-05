5 вещей, которые нужно знать про ламинат

Было бы неверно говорить, что основное достоинство ламината — его невысокая цена. Когда нужно быстро уложить новый пол, при этом аккуратно и красиво, ламинат — лучший выбор. Ведь на бумажной поверхности можно напечатать что угодно: даже классический паркет ёлочкой.



Ламинат высокого качества будет трудно отличить от натурального дерева и прослужит он долго, но для этого нужно знать, как правильно за ним ухаживать.



Что такое ламинат и из чего он сделан?

Как правильно ухаживать за ламинатом?

Почему ламинат обесцвечивается?

Можно ли покрасить ламинат там, где он истёрся?

Ламинат состоит из пяти слоев, и если понимать, за что отвечает каждый слой, можно уже сделать вывод, подходит вам такое покрытие или нет.Стабилизатор: нижний слой, пропитанная парафином бумага, которая защищает от перепадов температур и влажности.Базовый слой: несущий, изготовлен из высокоплотной плиты ДВП или ДСП толщиной 6-8 мм. На него ложится основная нагрузка. Количество слоев и состав полимеров влияет на влагостойкость ламината, теплопроводность и способность выдерживать нагрузку.Декоративный слой: пропитанная меламином бумага с напечатанным на ней рисунком.Оверлей: защитная пленка из термореактивных смол, акрила или меламина, которая делает покрытие прочнее, защищает от стирания, влаги и пр.Демпфер: промежуточный слой, который отвечает за звукоизоляцию и ударопрочность ламината.Ламинат может быть похож почти на любое покрытие, ведь на верхнем бумажном слое можно напечатать всё, что угодно — и плитку, и паркет, и даже камень, но несмотря на внешнюю схожесть, у ламината очень много отличий от каменных или плиточных полов.Ламинат не выдержит больших нагрузок, агрессивных чистящих средств и даже избытка влаги.Как вы поняли, большое количество влаги и ламинированные полы между собой не ладят. Про паровые швабры и большое количество воды с моющим средством можно совсем забыть, они могут стать причиной необратимых повреждений ламината, вызвать деформацию и разбухание полов. Поэтому запомнить нужно главное: не дожидайтесь, пока полы станут грязными, и их придётся долго отмывать, не копите грязь, а убирайте сразу.Если чистить ламинат регулярно, он прослужит дольше.Используйте сухую швабру или тряпку из микрофибры в сочетании с безопасным средством для ухода за ламинатом. Выбирайте средства, которые подходят для удаления пятен. Пылесосьте, убрав щетину, т.е. установив переключатель на щётке в режим «жёсткий пол».Каждые два или три месяца мойте полы безопасным раствором: это может быть детский шампунь без запаха, разведенный в воде (1 чайная ложка на 3 литра) или кастильское мыло (мягкое мыло, состоящее из оливкового, касторового и кокосового масел, сейчас продается почти везде).Опустите тряпку или швабру в раствор, отожмите, чтобы тряпка стала почти сухой и пройдитесь по поверхности пола. Ваша цель – не намочить пол, насколько это возможно! После этого протрите полы ещё раз сухой! салфеткой из микрофибры или сухой шваброй, чтобы убрать оставшуюся воду.Никогда не используйте для мытья ламината продукты на масляной основе, они могут оставлять трудно удаляемые разводы.Также лучше не использовать чистящие средства с добавлением уксуса, а покупать специальные, безопасные для ламината. И не ходите по полу босыми ногами, густо намазанными кремом или маслом для тела. Масло впитывается и оставляет тёмные пятна на полу.Чаще всего из-за неправильного ухода, слишком частого мытья полов с большим количеством воды и использования агрессивных чистящий средств, не предназначенных для мытья ламината. Ну и, конечно, из-за износа, в коридоре, на кухне и особенно в рабочей или учебной зоне, где стоит письменный стол и рабочее кресло на колесиках. В этих местах лучше сразу постелить небольшой коврик или быть готовым к тому, что ламинат со временем сильно протрётся.Вопрос о покраске для потребителей спорный, но для специалистов ответ однозначен – нет, окрашивать или покрывать лаком ламинированный пол нельзя.Он не имеет ничего общего с деревянным полом, а представляет собой разновидность термопластов, на который не ложится краска или лак. Поэтому покраска ламината не имеет смысла — уже через пару месяцев при малейшей нагрузке или попадании влаги краска потрескается и начнёт отслаиваться.Про окрашивание ламината можно забыть раз и навсегда, но фрагмент покрытия можно заменить, частично его демонтировав, или просто постелить декоративные коврик и скрыть дефект.