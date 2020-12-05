Самые роскошные мобильные телефоны, когда-либо произведённые

Как вы думаете, сколько должен стоить мобильный телефон? Ответ на этот вопрос будет варьировать от человека к человеку, однако все мы можем сойтись на том, что мобильные телефоны должны стоить тех денег, которые за них просят в магазинах. На сегодняшний день телефон должен позволять вам совершать звонки, отсылать и принимать текстовые сообщения, делать качественные фотографии и обращаться в интернет. Эти функции выполняет подавляющее большинство телефонов, которые на данный момент доступны на рынке.



Одной из черт, характерных для всех экстремально богатых людей, является их тенденция переплачивать за то, что они могли бы купить гораздо дешевле. Зачем они это делают? Просто потому что могут себе это позволить. Очень богатый человек с большей вероятностью отправится за покупками в самый дорогостоящий магазин в городе и даже пролетит через полмира, чтобы купить кукую-то ненужную безделушку просто потому что она является дизайнерской. Чрезвычайно богатые люди любят вращаться в обществе себе подобных, а их битком набитые кошельки и огромные счета в банках позволяют представителям данного класса вести комфортабельные жизни, полные излишеств.



Принимая во внимание вышесказанное, некоторые люди разработали невероятно дорогие мобильные телефоны, которые абсолютно недоступны среднестатистическому человеку.

«Vertu Signature Cobra» – 310 000 долларов

«Gresso Luxor Las Vegas Jackpot» – 1 миллион долларов

«Diamond Crypto Smartphone» – 1,3 миллиона долларов

«GoldVish Le Million» – 1,45 миллиона долларов

«iPhone 6» покрытый бриллиантами – 2,5 миллиона долларов

«iPhone 3G Kings Button» – 2,5 миллиона долларов

«Supreme Goldstriker iPhone 3G» – 3,2 миллиона долларов

«Diamond Rose iPhone 4 32GB» – 8 миллионов долларов

«iPhone 5 Black Diamond» – 15 миллионов долларов

«Falcon SuperNova Pink Diamond iPhone 6» – 45,5 миллиона долларов