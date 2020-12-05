Самые роскошные мобильные телефоны, когда-либо произведённые

Как вы думаете, сколько должен стоить мобильный телефон? Ответ на этот вопрос будет варьировать от человека к человеку, однако все мы можем сойтись на том, что мобильные телефоны должны стоить тех денег, которые за них просят в магазинах. На сегодняшний день телефон должен позволять вам совершать звонки, отсылать и принимать текстовые сообщения, делать качественные фотографии и обращаться в интернет. Эти функции выполняет подавляющее большинство телефонов, которые на данный момент доступны на рынке.
Одной из черт, характерных для всех экстремально богатых людей, является их тенденция переплачивать за то, что они могли бы купить гораздо дешевле. Зачем они это делают? Просто потому что могут себе это позволить. Очень богатый человек с большей вероятностью отправится за покупками в самый дорогостоящий магазин в городе и даже пролетит через полмира, чтобы купить кукую-то ненужную безделушку просто потому что она является дизайнерской. Чрезвычайно богатые люди любят вращаться в обществе себе подобных, а их битком набитые кошельки и огромные счета в банках позволяют представителям данного класса вести комфортабельные жизни, полные излишеств.
Принимая во внимание вышесказанное, некоторые люди разработали невероятно дорогие мобильные телефоны, которые абсолютно недоступны среднестатистическому человеку.
Итак, мы представляем вашему вниманию самые роскошные мобильные телефоны в истории. Хотели бы вы приобрести один из них?
«Vertu Signature Cobra» – 310 000 долларов
Вы когда-нибудь слышали о телефоне «Vertu signature Cobra»? Если нет, то радуйтесь, так как если вы супербогаты, он может стать вашим. Если вы один из тех людей, которые ненавидят давление общества и считают, что крутость телефонов с сенсорными экранами преувеличена, вам определённо понравится этот телефон, особенно если вы отдаёте предпочтение маленьким экранам вместо больших. Помимо обычных функций, характерных для каждого телефона, «Vertu signature Cobra» усыпан драгоценным камнями, именно они и являются причиной его невероятной стоимости в 310 000 долларов. Более того, этот телефон может похвастать круглым белым бриллиантом, который выглядит как кобра, двумя изумрудами, которые задуманы как глаза кобры, одним бриллиантом жемчужной гранки и 439 рубинами. Этот телефон не столько красив, сколько роскошен. Скорее всего, именно поэтому их было выпущено всего 8 штук.
«Gresso Luxor Las Vegas Jackpot» – 1 миллион долларов
Как насчёт того, чтобы купить телефон «Gresso Luxor Las Vegas Jackpot» вместо того дома, на который вы копили всю свою жизнь? Да, это телефон и обойдётся он вам в 1 миллион долларов. Этот телефон может показаться безумно дорогим, но, если вы примете во внимание что на его лицевой панели распложен чёрный бриллиант весом в 45.5 карата, его спинка сделана из 200-летнего африканского розового дерева, а его 12-миллиметровое окаймление состоит из 180 граммов чистого золота, становится понятно, куда пошли все деньги при его создании. Более того, клавиатура этого телефона располагает 17 вырезанными лазером сапфирами весом 32 карата, которые приятно трогать и которые были отполированы вручную. Тем не менее, эти телефоны невозможно найти в магазинах, так как было сделано всего три таких устройства. Поэтому вам всё же придётся купить дом.
«Diamond Crypto Smartphone» – 1,3 миллиона долларов
Вы любите бриллианты? Хотели бы вы стать обладателем телефона, в котором использована «мощная технология кодировки», которая защищает вашу информацию от кражи, от технологического вымогательства, финансовых рэкетиров и коррумпированных государственных служащих? Если это так, то вам просто необходимо приобрести «Diamond Crypto Smartphone» всего лишь за 1,3 миллиона долларов. Этот телефон не похож на другие смартфоны на рынке, так как он инкрустирован 50 бриллиантами, 10 из которых являются голубыми бриллиантами, искусно инкрустированными в корпус телефона так, чтобы выглядеть как один драгоценный камень. Если с этим телефоном когда-нибудь что-то случится, и вы не сможете его использовать по прямому назначению, вы сможете просто вытащить все бриллианты и продать их за целое состояние.
«GoldVish Le Million» – 1,45 миллиона долларов
Когда швейцарский производитель «GoldVish» выпускает телефон, само название компании говорит о том, что этот телефон будет единственным в своём классе. Телефон «GoldVish Le Million» был изготовлен компанией, специализирующейся на изготовлении высококлассных элитных телефонов, совмещающих в себе высокое мастерство отделки и передовые технологии. Учитывая это, совсем не удивительно что этот телефон попал в список самых дорогостоящих телефонов в мире. Помимо всего прочего, он обладает одной из самых необычных форм в мире, однако отличает его от всех остальных то, что он покрыт 18 каратами золота, 120 каратами бриллиантов, а также некоторым количеством платины. Несмотря на то, что производитель выпустил всего лишь 3 таких телефона, настоящие ценители, безусловно, приложили все усилия для того, чтобы один из трёх достался именно им.
«iPhone 6» покрытый бриллиантами – 2,5 миллиона долларов
«iPhone 6» покрытый бриллиантами лучше всего известен как «Amosu Call of Diamond iPhone 6». Он является поистине захватывающим дух устройством для общения, который бы захотел себе приобрести каждый человек. Корпус этого телефона покрыт 18 каратами золота, а также 6127 бриллиантами класса VVS1. В корпус также инкрустирован бриллиант весом в 51,29 карата, который повторяет форму логотипа Apple на спинке телефона. В этом телефоне здорово то, что он на самом деле выглядит как телефон, которым был рад похвастаться каждый. Его можно использовать по прямому назначению для звонков и сэлфи, потому что он выглядит прямо как тонкие и элегантные iPhone-ы, которые уже поступили на рынок. Тем не менее, цена в 2,5 миллиона долларов является надёжным гарантом того, что таких, как он, в мире будет всего несколько штук.
«iPhone 3G Kings Button» – 2,5 миллиона долларов
Хотели бы вы стать владельцем телефона, сделанного из 18 каратов жёлтого, белого и розового золота с 138 бриллиантами прекрасной огранки, а также каймой из белого золота? Конечно хотели бы, вопрос в том, сможете ли вы накопить хоть малую часть его стоимости? Этот телефон «iPhone 3G Kings Button» включает в себя всё вышеперечисленное, а также может похвастать всеми функциями iPhone, не говоря уже о бриллианте весом в 6,6 карата, который заменяет собой традиционную пластиковую кнопку «home». Этот телефон был бы отличным подарком, хотя он, безусловно привлекал бы не тот тип людей. Владельцам такого устройства пришлось бы опасаться потенциальных воров, которые бы выкрали бы у них это сокровище и продали бы его, получив за него целое состояние.
«Supreme Goldstriker iPhone 3G» – 3,2 миллиона долларов
Чтобы вы сделали с 3,2 миллионами долларов? Скорее всего, вы оплатили бы все свои долги по кредитным карточкам, купили новый автомобиль, переехали в более хороший дом, купили новый телефон и у вас после всего этого стались бы деньги на то, чтобы прожить много месяцев в комфорте, не работая. Однако если вам в руки попадёт телефон «Supreme Goldstriker iPhone 3G», вполне возможно вас посетить мысль купить его вместо всего вышеперечисленного. В отличие от многих других телефонов в том списке, «Supreme Goldstriker iPhone 3G» является по-настоящему красивым, не говоря уже о том, что он покрыт 22 каратами золота, 136 бриллиантами, а также может похвастать навигационной кнопкой, состоящей из бриллианта в 7,1 карата. Этот телефон невозможно будет найти в каком-либо магазине, так как его ограниченная серия уже распродана.
«Diamond Rose iPhone 4 32GB» – 8 миллионов долларов
Когда вы видите ценник в 8 миллионов долларов на какой-либо вещи, вы ожидаете что эта вещь должна быть просто невероятно хороша, не так ли? «Diamond Rose iPhone 4 32GB» огорчит вас, если вы ищите поразительные функции, приложения или передовые технологии, однако если вас интересует роскошь, тогда это, определённо, телефон для вас. Этот телефон справится с повседневными задачами, однако поразительным устройством его всё же делает количество бриллиантов и драгоценных металлов. Можете ли вы себе представить телефон с 500 бриллиантами по 100 каратов каждый на лицевой панели и 53 бриллиантами на задней панели, которые оформлены в логотип компании Apple? Можете перестать представлять и просто посмотреть на фото выше. Более того, вы можете заказать навигационную кнопку на этом телефоне в виде розового бриллианта размером в 7,4 карата, оформленную в платине или же в виде белого бриллианта одиночной огранки, размером в 8 карат – выбор за вами.
«iPhone 5 Black Diamond» – 15 миллионов долларов
У вас должны быть поистине влиятельные знакомые, чтобы вы смогли хотя бы приблизиться к этому телефону, так как он был сделан в единственном экземпляре. Этот телефон получил своё название и ценник в 15 миллионов долларов благодаря редкому чёрному бриллианту, который вставлен в его корпус, а также драгоценным металлам в которые он инкрустирован. Вас приятно удивит, что этот чёрный бриллиант, весом в 26 карат выполняет роль кнопки «home» на вашем смартфоне, а 53 идеально размещённых белых бриллианта заполняют форму логотипа «Apple». В рамку телефона инкрустировано порядка 600 белых бриллиантов, а его задняя панель сделана из 135 граммов чистого 24-каратного золота, в то время как сенсорный экран выполнен из сапфирного стекла. Из-за сложности телефона, на создание его корпуса ушло девять недель, а собирали его вручную.
«Falcon SuperNova Pink Diamond iPhone 6» – 45,5 миллиона долларов
Хотите – верьте, хотите – нет, но «Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6» дороже всех остальных телефонов в этом списке, вместе взятых. Этот телефон стоимостью в 45,5 миллиона долларов обладает всеми функциями и возможностями iPhone 6, что делает его невероятно полезным телефоном, а также одним из самых красивых в мире. Очень редкий розовый бриллиант на задней стенке телефона является частичным объяснением его настолько высокой стоимости. Более того, это очень красивый телефон, который среднестатистический человек никогда не сможет себе позволить, так как дорогие металлы будто сражаются друг с другом за каждый миллиметр пространства на его поверхности. Этот телефон будет привлекать внимание куда бы вы с ним не пошли, и, если хорошо подумать он является отличной инвестицией на будущее, потому что даже если он перестанет работать, его продажа принесёт вам целое состояние.
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