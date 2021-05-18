Как вести себя в автомобиле, если в него ударила молния

Оказавшись на автомобильной трассе в грозу, любая машина с известной степенью вероятности превращается в громоотвод. Молния действительно может ударить в автомобиль всей своей силой. При этом многие наверняка зададутся вопросом: «И что тогда будет?». На самом деле ответ на этот вопрос вовсе не сам собой подразумевающийся, а даже несколько неожиданный.
Есть такая клетка Фарадея. |Фото: wikimedia.org.
Может ли молния ударить в автомобиль? Самое «смешное» в том, что очень даже может. Причем вероятность этого явления не так уж мала, особенно если дорога проходит в чистом поле. В этом случае даже легковой автомобиль, движущийся в грозу, превращается в неплохой громоотвод. Осознав это, большинство людей закономерным образом испугается. Однако на самом деле поводов за беспокойство о себе-любимом не то, чтобы много.
Молния может ударить в машину. |Фото: theecology.net.
Те, кто не всегда спал на уроках физики в школе, должен помнить хотя бы название такой штуки, как «Клетка Фарадея». Это устройство, изобретенное британским ученым Майклом Фарадеем в 1836 году (да-да, тогда «британские ученые» еще были настоящими) для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Чаще всего клетка Фарадея выглядит как клетка (вот ведь неожиданность!), выполненная из хорошо проводящего ток материала. Вся суть в том, что автомобиль является как раз таким устройством.
Людям ничего не будет, а вот машине может повести меньше. |Фото: sunsago.ru.
И тут некоторые воскликнут: но как же ток уйдет, если у автомобиля резиновые шины? Во-первых, напряжение при ударе молнии может подскакивать до 1 млн Вольт. При этом каждая тысяча Вольт способна игнорировать 1 мм изоляционного материала. Профиль шин редко превышает 300 мм, а значит заряд все равной уйдет в землю. Во-вторых, удары молнии редко не сопровождаются дождем, а вода – отличный проводник. Так, что слишком переживать по этому поводу не стоит. Хотя и проверять лишний раз, сработает ли машина в качестве клетки Фарадея, тоже не нужно. Если настигла гроза на шоссе, лучше всего переждать, остановившись где-нибудь в низине. Или хотя бы сбросить скорость.
А вот стоять рядом с машиной в молнию - не стоит. |Фото: ridus.ru.
Тем более, что для автомобиля в отличие от человека, в случае удара молнии все закончится не так гладко. От удара молнии гарантированно пострадает вся или часть электроники, могут сгореть или «выстрелить» навесные элементы конструкции, обгорит лакокрасочное покрытие. В некоторых случаях страдают и шины. Редко, но бывает, что они лопаются и взрываются… так что такое попадание молнии кончится ДТП, особенно на большой скорости.
А вот чего категорически нельзя делать, так это выходить и стоять в грозу рядом с машиной. И уж тем более нельзя держаться за кузов. В обоих случаях при попадании молнии точно убьет.
Вот так молния ударила в машину под Новосибирском. Внутри помимо водителя была его жена и дети. Никто в результате ДТП не пострадал. Хозяин даже не сразу понял, что именно случилось.
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