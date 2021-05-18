Как вести себя в автомобиле, если в него ударила молния

Есть такая клетка Фарадея. |Фото: wikimedia.org.

Молния может ударить в машину. |Фото: theecology.net.

Людям ничего не будет, а вот машине может повести меньше. |Фото: sunsago.ru.

А вот стоять рядом с машиной в молнию - не стоит. |Фото: ridus.ru.