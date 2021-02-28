11 полезных лайфхаков, где можно и нельзя использовать уксус

Уксус годится для консервации и приготовления различных блюд, а также служит отличным универсальным средством, благодаря которому можно избавиться не только от следов клея, но и почистить стиральную машину.
Можно мыть
1. Окна и зеркала
Мытьё окон. \ Фото: ihousewife.ru.
Решили вымыть окна и зеркала, но под рукой не оказалось необходимых моющих средств? Не беда, ведь универсальное моющее средство можно приготовить из обычного столового укуса, который есть в доме у каждой хозяйки.
Ингредиенты:
Вода – 1 л;
Уксус столовый – 0,5 ст.л.
Способ приготовления:
Уксус смешать с водой в банке и аккуратно перелить в ёмкость с пульверизатором.
Нанесите средство на окна и зеркала, оставьте на пару минут. И по истечению времени, не смывая, протрите сухой тряпочкой.
Моем зеркала. \ Фото: homester.com.ua.
2. Посудомоечная и стиральная машина
Посудомоечная машина. \ Фото: google.com.
Как правило, в посудомоечной и стиральной машине со временем образуется различного рода налёт и загрязнения, которые зачастую удаляются при помощи специальных средств. Но зачем платить в три дорога, когда можно самостоятельно привести машину в порядок без лишних затрат. Достаточно воспользоваться уксусом.
Стиральная машина. \ Фото: nashkiev.ua.
Чтобы почистить посудомойку, возьмите вместительную стеклянную кастрюлю или форму для запекания и налейте в неё 1-2 стакана уксуса. Затем аккуратно разместите ёмкость на верхней решётке. Выберите обычный режим (Важно! Не выбирайте режим Сушка и не добавляйте моющие средства) и нажмите на пуск. Во время мойки, уксус перемешается с водой и очистит машину от загрязнений.
В случае со стиральной машиной необходимо вылить один стакан уксуса в контейнер для порошка. Выберите максимальный режим (90 градусов) и запустите машину в холостую.
После поставьте дополнительный режим полоскания. И по завершению, протрите барабан тряпкой, оставив дверцу открытой. Уксус не только уберёт загрязнения, а и устранит неприятный запах.
3. Полотенца
Возвращаем надлежащий вид и былую мягкость полотенцам. \ Фото: samodelkino.info.
Со временем кухонные и банные полотенца теряют свой первоначальный вид, как правило, становясь жёсткими и тусклыми, что в свою очередь выглядит не очень опрятно. Привести их в порядок не так уж и сложно. Всё что вам понадобится, так это уксус. Положите полотенца в стиральную машину, налейте 0,5 стакана столового уксуса в контейнер для порошка, выберите необходимый режим для стирки и нажмите пуск.
Этот способ поможет избавить от загрязнений, в том числе и от накопившихся моющих средств, а также минеральных отложений.
4. Ковры
Выводим пятна с ковров. \ Фото: chistimvse.ru.
Уксусом не только можно мыть окна и чистить стиральную машину, а и ковры. Домашнее средстве из уксуса способно справиться как с винными пятнами, так и с пятнами, оставленными вашими питомцами. К тому же, в последнем случае он нейтрализует и неприятный запах, что весьма важно в сложившейся ситуации.
Для выведения винных пятен, смешайте одну столовую ложку жидкого мыла со столовой ложкой уксуса. Затем получившуюся смесь разведите двумя стаканами тёплой воды. В жидкости смочите чистую мочалку, слегка отожмите и прикладывайте к пятну, время времени протирая сухой салфеткой.
В случае с пятном, оставленным вашим питомцем, необходимо приготовить водно-уксусный раствор (1/4 часть стакана уксуса + один литр тёплой воды). Затем хорошо смочите получившейся жидкостью пятно, оставьте на несколько минут до полного впитывания, а после промокните несколько раз сухой тряпкой (при необходимости повторить).
5. Магазинные овощи и фрукты
Моем овощи и фрукты. \ Фото: fishing-caravan.ru.
Если вы и ваша семья приверженцы здорового образа жизни или у вас есть маленькие дети, и вы переживаете за их здоровье и самочувствие, тогда обязательно обрабатывайте магазинные фрукты и овощи водно-уксусным раствором (3:1) перед мытьём. Благодаря этому вы сможете удалить не только скопление бактерий, а и остатки различных пестицидов.
6. Следы от клея
Убирая следы от клея. \ Фото: youtube.com.
Каждый хотя бы раз в своей жизни сталкивался с тем, что после клея на любой поверхности остаются следы и разводы, которые крайне сложно убрать. Но уксус с поставленной задачей справляется на ура.
Нельзя чистить уксусом
1. Покрытия из натурального камня (гранит, мрамор)
Не используем на мраморных и других натуральных каменных поверхностях. \ Фото: promramor.com.ua.
Несмотря на свою прочность, натуральный камень не особо дружит с различного рода кислотами. Как правило они вызывают повреждения на его поверхностях. И уксус не стал исключением. Поэтому мрамор, гранит и другие каменные поверхности необходимо протирать специальными щадящими средствами, предварительно разбавленными водой.
2. Остатки разбитого яйца
Не пытаемся убрать при помощи уксуса разбившееся яйцо. \ Фото: news.myseldon.com.
Уронили яйцо на пол, и оно разбилось? Не спешите бежать за уксусом, в попытках собрать растекающийся по полу белок. Он попросту свернётся и тогда оттереть его будет в разы сложнее. Лучше всего воспользоваться бумажным полотенцем, собрав основную часть, а после протереть водой, вытерев поверхность на сухо.
3. Утюг
Не чистим утюг! \ Фото: kitchendecorium.ru.
Если у вас забился утюг, ни в коем случае не пытайтесь почистить его уксусом. Это может привести к повреждению деталей, а то и вовсе к поломке. Здесь лучше всего следовать инструкциям от производителей и чистить утюг специальными средствами.
4. Паркет
Не моем паркетный и другой натуральный деревянный пол. \ Фото: pol-exp.com.
Паркетный пол также не стоит мыть уксусом. Он может повредить покрытие, сделав его матовым или тусклым.
5. Застаревшие пятна на одежде
Не пытаемся вывести застаревшие пятна. \ Фото: pl.pinterest.com.
В случае с застаревшими пятнами уксус также вам не помощник. Как правило такие загрязнения устойчивы к кислотам, поэтому справиться с ними под силу только мощным пятновыводителям и специальным порошкам.
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