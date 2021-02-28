11 полезных лайфхаков, где можно и нельзя использовать уксус

Можно мыть

Мытьё окон. \ Фото: ihousewife.ru.

Моем зеркала. \ Фото: homester.com.ua.

2. Посудомоечная и стиральная машина

Посудомоечная машина. \ Фото: google.com.

\ Фото: nashkiev.ua. Стиральная машина.\ Фото: nashkiev.ua.

3. Полотенца

Возвращаем надлежащий вид и былую мягкость полотенцам. \ Фото: samodelkino.info.

4. Ковры

Выводим пятна с ковров. \ Фото: chistimvse.ru.

5. Магазинные овощи и фрукты

Моем овощи и фрукты. \ Фото: fishing-caravan.ru.

6. Следы от клея

Убирая следы от клея. \ Фото: youtube.com.

Нельзя чистить уксусом

Не используем на мраморных и других натуральных каменных поверхностях. \ Фото: promramor.com.ua.

2. Остатки разбитого яйца

Не пытаемся убрать при помощи уксуса разбившееся яйцо. \ Фото: news.myseldon.com.

3. Утюг

Не чистим утюг! \ Фото: kitchendecorium.ru.

4. Паркет

Не моем паркетный и другой натуральный деревянный пол. \ Фото: pol-exp.com.

5. Застаревшие пятна на одежде

Не пытаемся вывести застаревшие пятна. \ Фото: pl.pinterest.com.