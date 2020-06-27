Океанографический парк в Испании

Океанографический парк Валенсии, Испания — это самый большой океанариум в Европе. На территории около 110 000 м² содержатся 45 000 животных 500 различных видов, включая рыб, млекопитающих, птиц и рептилий. Общий объем воды во всех аквариумах составляет 42 миллионов литров...



Этот океанариум входит в состав комплекса зданий «Город искусств и наук». Вечером: Я был в нескольких аквариумах в разных странах мира, но этот океанариум в Валенсии определенно вышел в мой топ. Он самый большой в Европе. Имеет комплекс тематических зданий с надземным и подземным уровнями, множеством туннелей, каждый зал относится к определенной географической зоне: Вот фрагмент подземного уровня в информационном центре, архитектура просто потрясающая: Несколько очень красивых панорамных тоннелей. Значительно лучше и зрелищнее, чем в Дубае и Барселоне. К сожалению, здесь достаточно темно, и фотографии получаются не совсем четкие: В океанариуме имеются акулы, пингвины, дельфины, морские котики, белухи, и другие животные — все они содержатся в 9-ти водных аквариумах в форме башен. Каждая башня состоит из двух уровней и представляет главные экосистемы планеты. Но мне больше всего понравился зал с медузами Особенно светящимися: Арктический зал: Белуха: Павильон с птицами: Мостики и переходы между павильонами: А это моя любимая рыба :) Обращаю на нее внимание во всех аквариумах: Мурена: Каждый зал имеет огромные панорамные обзорные плоскости, все время создается ощущение, что ты на дне: Здесь есть и зал для презентаций, только вместо экрана огромный аквариум с рыбками из Красного моря: Помимо всего прочего, в парке есть дельфинариум, зона мангровых зарослей и болот, и сад с более чем 80 видами различных растений.

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