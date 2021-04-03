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Спички детям не игрушка: 50 полезнейших советов со спичками и не только

Спички детям не игрушка: 50 полезнейших советов со спичками и не только

Спички не игрушка.

Спички – это не та вещь, с которой стоит играть или баловаться, особенно детям. Огонь – вещь серьёзная, требующая к себе такого же подхода. И именно по этой причине, нужно знать как можно больше всяких полезных советов, связанных со спичками. С помощью нового авторского видео, можно будет быстро и эффективно восполнить свой арсенал бытовых знаний.

В этом небольшом обзоре вниманию читателей представлено авторское видео, которое содержит сразу пять десятков полезных и забавных советов в отношении такой вещи, как спички. Приятного просмотра.

 



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