Внезапные факты, о которых вы раньше не задумывались

Внимание: ваша жизнь никогда не будет прежней после того, как вы прочтете эти факты. Страница в Facebook под названием Legendary Facts («Легендарные факты») — настоящий кладезь мудрости, и, если вы считали себя умником, не торопитесь. Как заявляют авторы паблика, эти факты скрывают правительства, иллюминаты и Китай. Какие-то вас потрясут до глубины души, а другие, возможно, вы захотите проверить в домашних условиях. Но прежде чем делать это, глубоко вдохните, выдохните и посмейтесь от души, потому что на самом деле для этого они и созданы.















































































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