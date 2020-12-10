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Как живут малолетние заключенные в сибирских колониях

Бельгийский фотограф Карл де Кейзер начал работать в качестве репортера в 1982 году, параллельно занимаясь преподаванием фотографии в Королевской академии изящных искусств. Сегодня он является обладателем наград Book Award фестиваля в Арле, The W. Eugene Smith Award и Kodak Award и регулярно выставляется в европейских галереях и арт-пространствах.Фотопроект «Зона», посвященный российским тюрьмам, занял у Кейзера 11 месяцев работы, во время которых он посетил и сфотографировал порядка 40 колоний Красноярского края, бывших когда-то зоной ГУЛАГа.

Как живут малолетние заключенные в сибирских колониях

Как живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колонияхКак живут малолетние заключенные в сибирских колониях
Как живут малолетние заключенные в сибирских колониях
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