Как не испортить новую кухню

Многие хозяева хотят, по понятным причинам, не только сэкономить на кухне, но ещё и по возможности сделать её максимально практичной и долговечной. Однако немногие знают, на что именно нужно обращать внимание при установке новой кухни.

Советы от мебельщика ниже помогут разобраться в этом нелёгком вопросе и спасут вашу кухню от скорых потерь и денежных трат.





Ни для кого не секрет, что на кухне часто что-то проливается, особенно на столешнице. Если она установлена неправильно, то влага будет попадать на фасад, и он со временем начнёт портиться. Вот почему так важно установить капельник — своеобразную перегородку между столешницей и фасадом.



При этом саму столешницу следует установить не вровень с нижним фасадом, а чуть-чуть выдвинув вперёд. Таким образом, когда что-то проливается, то вода, вместо того чтобы попадать на фасад, будет стекать по капельнику на пол, откуда её легко и беспроблемно можно будет вытереть.



Не стоит экономить на пристеночных бортиках. Выбирайте бортик с мягкими резинками, а не жёсткий. В жёстком, при попадании воды, разрастется плесень, которую будет практически невозможно полностью убрать, не заменив бортик.



При выборе варочной плиты не останавливайте взгляд на экземплярах, в которых самая большая конфорка располагается в дальнем углу, у стены.

Во время эксплуатации она попросту поплавит всё вокруг себя. Кроме того, если вы устанавливаете варочную плиту своими руками, то помните: её ни в коем случае нельзя вклеивать на герметик!В отличие от варочной панели, раковину можно и нужно вклеивать на герметик. Однако при выборе особое внимание обратите на модели с плоским краем! Возможно, они будут несколько дороже, однако, вода не будет попадать под мойку — всё будет герметично закрыто.Наконец, последний, но не по важности, совет — цоколь. Обязательно закрывайте самую нижнюю часть кухни цоколем! В противном случае, весь мусор и мелкие вещи будут неизбежно скапливаться под фасадами. Лучше всего выбирать цоколь не из ДСП, а из пластика — он дольше и надежнее прослужит вам. Если же у вас уже стоит ДСП цоколь, то установите на него резинку (можно приобрести в отделе мебельной фурнитуры) — она значительно увеличит срок и качество службы цоколя.Подробнее о том, какие ошибки допускают хозяева во время установки новой кухни, смотрите в видео ниже: