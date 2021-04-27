5 огромных кораблей современности, в сравнении с которыми Титаник кажется шлюпкой

1. Супертанкеры

От это идеи быстро отказались. |Фото: ucrazy.ru.

Сегодня самые большие - это суда IT. |Фото: vk.com.

2. Контейнеровозы

|Фото: w-dog.ru. Супер контейнеровоз.|Фото: w-dog.ru.

Без них сегодня никак. |Фото: Яндекс.Новости.

3. Плавающие скважины

Само это судно не плавает. |Фото: Twitter.

4. Круизные лайнеры

Большие суда - много людей. |Фото: artfile.ru.

5. Авианосцы

Уже второй такой строят. ¦Фото: mota.ru.