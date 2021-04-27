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5 огромных кораблей современности, в сравнении с которыми Титаник кажется шлюпкой


5 огромных кораблей современности, в сравнении с которыми Титаник кажется шлюпкой

Судостроение достигло апофеоза своего развития в XX веке. Сложно представить, что в будущем человечество станет строить еще более крупные суда – настолько велики современные. Больших кораблей в мире предостаточно. Однако по-настоящему огромных не так уж много. Стоят они даже не миллионы, а миллиарды. Создание каждого из них – это процесс сродни строительству космического корабля.

1. Супертанкеры


От это идеи быстро отказались. |Фото: ucrazy.ru.

От это идеи быстро отказались. |Фото: ucrazy.ru.

 

Развитие нефтедобычи в XX веке потребовало от судостроителей и создания новых, невероятно больших танкеров для транспортировки сырья. Самые большие из них создавались в 1970-1980-е годы – Batillus и Knock Nevis. Правда от идеи супертанкеров пришлось быстро отказаться, так как из-за чудовищных размеров они не смогли ходить по Суэцкому и Панамскому каналам.
Сегодня самые большие - это суда IT. |Фото: vk.com.

Сегодня самые большие - это суда IT. |Фото: vk.com.

 

Вскоре к ним на смену пришли более мелкие, но все еще впечатляющие танкеры. Самыми большими сегодня считаются суда из TI класса. Это корабли TI Europe, TI Asia, TI Africa и TI Oceania. Стоимость каждого – 90 млн долларов. Их водоизмещение в нагруженном состоянии достигает 509.5 тысяч тонн. Максимальная скорость их движения – 30 км/ч.

2. Контейнеровозы


Супер контейнеровоз. |Фото: w-dog.ru.

Супер контейнеровоз.
|Фото: w-dog.ru.

 

Гигантские контейнеровозы в целом похожи на танкеры с той лишь разницей, что груз у них совсем другой. Самые большие суда данного класса в наше время строят верфь Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Средняя стоимость контейнеровоза-гиганта составляет 100-140 млн долларов.
Без них сегодня никак. |Фото: Яндекс.Новости.

Без них сегодня никак. |Фото: Яндекс.Новости.

 

Большинство таких судов оснащается дизельными двигателями марки MAN с мощностью от 80 000 лошадиных сил. Водоизмещение груженного контейнеровоза составляет около 197 тысяч тонн. Максимальная скорость движения исполинских судов – 42 км/ч. Максимальная загрузка – 19 224 20-фунтовых морских контейнера.

3. Плавающие скважины


Само это судно не плавает. |Фото: Twitter.

Само это судно не плавает. |Фото: Twitter.

 

Не самый широко известный, но крайне важный класс современных суперкораблей. Самым большим примером плавающей и добывающей газ и нефть установки-судна является Prelude FLNG. Уникальная конструкция может осуществлять добычу газа и черного золота там, где это невозможно сделать при помощи классических морских платформ из-за глубины или сложности морского рельефа. Единственно «но» сводится к тому, что суда типа Prelude как правило не способны передвигаться самостоятельно и перетягиваются с места на место при помощи множества буксиров. Водоизмещение конкретно этой платформы составляет 600 тысяч тонн.

4. Круизные лайнеры


Большие суда - много людей. |Фото: artfile.ru.

Большие суда - много людей. |Фото: artfile.ru.

 

Нельзя не вспомнить и про круизные лайнеры, которые тоже являются суперкораблями. На сегодняшний день огромных лайнеров существует не меньше, чем авианосцев или танкеров. Однако самым ярким представителем семейства можно смело считать Oasis of the sea, спущенный на воду в 2009 году. Этот 15-палубный корабль с водоизмещением 225 000 тонн несет 2 200 членов экипажа и до 6 880 пассажиров. В движение судно приводится силовой установкой Wartsila с отдачей 132 тысяч л.с. Максимальная скорость движения – 42 км/ч.

5. Авианосцы


Уже второй такой строят. ¦Фото: mota.ru.

Уже второй такой строят. ¦Фото: mota.ru.

 

Абсолютные гиганты, титаны современного судостроения! Самый большой авианосец за историю всего современного судостроения был создан в США в 2017 году. Корабль назвали Gerald Ford. Создание этой плавающей махины обошлось бюджету Соединенных Штатов Америки в 13 млрд долларов. Интересно, что авианосец строился не по абсолютному проекту, а лишь является глубокой модернизацией авианосца класса Nimitz. Суммарная отдача силовой установки судна достигает 350 000 лошадиных сил. Водоизмещение авианосца составляет 107 тысяч тонн. Максимальная скорость хода – 56 км/ч. В данный момент в США ведется строительство второго такого.

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5 огромных кораблей современности, в сравнении с которыми Титаник кажется шлюпкой

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