10 жалких попыток вторжения инопланетян в истории кино

Нашествие инопланетян являются общей темой в художественной литературе, инопланетяне регулярно изображаются на большом экране в популярных научно-фантастических фильмах. Идея враждебной инопланетной жизни, прибывающей на Землю, пронизывает все эти произведения. Ведь любые существа, которые обладают технологической возможностью путешествовать в галактике, должны соответственно обладать современным оружием, чтобы уничтожить человеческую расу с относительной легкостью. Несмотря на их очевидное превосходство над человеком, инопланетные захватчики часто ошибаются в довольно неловкими способами или терпят поражение от удивительно простых способов.



На самом деле человечество может только надеяться, что так оно и будет, а пока давайте просто посмеёмся над различными способами победы над инопланетянами, которые нам показывает Голливуд. Вот десять совершенно жалких попыток вторжения инопланетян в истории кино.







10. Марс атакует! (1996)







Прибывшие на Землю маленькие тщедушные марсиане обладают невероятными технологиями и лучевым оружием. Они намереваются колонизировать всю планету. Однако выяснилось, что услышав песню Уитмена «Индейский вызов любви» их головы взрываются. Пришельцы либо умерли, бежали или сдались в плен.

9. Факультет (1998)Факультет является популярным фильмом 1998 года, который достиг культового статуса, несмотря на посредственные критические замечания. Фильм показывает прибытие паразитического вида инопланетных существ на землю. Как выясняется, у инопланетян смертельная аллергия на экстази. Любой человек, уже инфицированный паразитами, также умирает, если принимает наркотики.8. Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера (2007)Космический объект Галактус (представлен в виде массивного облака, а не гигантского гуманоида, как в комиксах) послал своего «Вестника» – Серебряного Серфера – подготовить землю к его прибытию. По прибытии, он бы просто поглотил планету ради пропитания. Серебряный Серфер – слуга Галактуса, которому тот предоставляет только небольшую часть своей власти – изменил свою мелодию благодаря тому, что Сью Сторм напомнил ему о своей возлюбленной. Таким образом, он использовал власть, которую дал ему Галактус, чтобы уничтожить его.7. День Независимости (1996)Использовав однин из истребителей инопланетян, , капитан Стивен Хиллер (Уилл Смит) и Дэвид Левинсон (Джефф Голдблюм) пробираются на материнский корабль инопланетян, чтобы ввести компьютерный вирус в компьютерную систему захватчиков. Затем они подрывают большой корабль ядерной ракетой, что отключает силовую защиту кораблей инопланетян, позволяя военным победить их.6. Чужие на районе (2011)Британская комедия 2011 года Чужие на районе имела оглушительный успех в Британии. Фильм показывает различные виды инопланетян – некоторые как собаки, как гориллы, как, которые такие темные, что не отражает света, а их зубы светятся в темноте. Они начинают вторжение в Южном Лондоне. Как же удалось их победить? Они пойманы в ловушку в многоквартирном доме и взорваны с помощью комбинации газа и фейерверков . 5. Монстры против пришельцев (2009)Блестящие Монстры против пришельцев является анимационным фильмом 2009 года студии DreamWorks. Зло пытается использовать вымышленное земное вещество для питания машины, которая позволила бы ему клонировать себя миллионы раз и захватить планету. Однако попытка вторжения сорвана группой правительственных монстров.4. Аватар (2009)Аватар является самым кассовым фильмом в истории кино, собравшим 2 788 000 000 долларов по всему миру. После истощения всех природных ресурсов на Земле, люди вторгаются в дальнюю неприветливую планету Пандора, чтобы осуществлять добычу минерала анаптаниума. Но с помощью некоторых из людей, переметнувшихся на сторону туземцев, живущих в первобытном строе, и объединению всех животных планеты в одну армию, На’ви удается победить людей.3. Мстители (2012)Мстители – это эпический фильм-фантастика по мотивам комиксов о борьбе со злом супергероев . Инопланетные существа Читаури пришли на Землю через портал над Нью-Йорком. Однако в рукопашном бою супергерои победили пришельцев, в конечном итоге отправив им обратно через портал ядерную ракету.2. Война миров (2005)Пришельцы – захватчики в фильме 2005 года «Война миров» (свободная вариация на тему романа Герберта Уэллса) вызвали полное опустошение и окончательное поражение человечества. Однако несмотря на их высокоразвитые военные машины с энергетическими щитами и мощными плазменными лучами, инопланетяне погибли от простых земных вирусов и бактерий, к которым у них не было иммунитета.1. Знаки (2002)Фильм скорее снят больше о вере, чем об инопланетянах. Несмотря на то, что инопланетяне в фильме явно владеют технологией путешествия меж звездами, а значит и намного технически продвинутые, чем человечество, вооружены они оказались только колючими выступами на запястьях. Глупые инопланетяне также решили вторгнуться в планету, которая на 70% покрыта веществом, которое является кислотным и смертельным для них – водой. Инопланетяне вторглись на Землю, несмотря на свою аллергию на один из самых распространенных элементов и были в результате легко отбиты.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)