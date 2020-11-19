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10 жалких попыток вторжения инопланетян в истории кино

Нашествие инопланетян являются общей темой в художественной литературе, инопланетяне регулярно изображаются на большом экране в популярных научно-фантастических фильмах. Идея враждебной инопланетной жизни, прибывающей на Землю, пронизывает все эти произведения. Ведь любые существа, которые обладают технологической возможностью  путешествовать в галактике, должны соответственно обладать современным оружием, чтобы уничтожить человеческую расу с относительной легкостью. Несмотря на их очевидное превосходство над человеком, инопланетные захватчики часто ошибаются в довольно неловкими способами или терпят поражение от удивительно простых способов.

На самом деле человечество может только надеяться, что так оно и будет, а пока давайте просто посмеёмся над различными способами победы над инопланетянами, которые нам показывает Голливуд. Вот десять совершенно жалких попыток вторжения инопланетян в истории кино.

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10. Марс атакует! (1996)

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Прибывшие на Землю маленькие тщедушные марсиане обладают невероятными технологиями и лучевым оружием. Они намереваются колонизировать всю планету. Однако выяснилось, что услышав песню Уитмена «Индейский вызов любви» их головы взрываются.  Пришельцы либо умерли, бежали или сдались в плен.



9. Факультет (1998)

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Факультет является популярным фильмом 1998 года, который достиг культового статуса, несмотря на посредственные критические замечания. Фильм показывает прибытие паразитического вида инопланетных существ  на землю. Как выясняется, у инопланетян смертельная  аллергия на экстази. Любой человек, уже инфицированный паразитами, также умирает, если принимает наркотики.

8. Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера (2007)

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Космический объект Галактус (представлен в виде массивного облака, а не гигантского гуманоида, как в комиксах) послал своего «Вестника» – Серебряного Серфера – подготовить землю к его прибытию. По прибытии, он бы просто поглотил планету ради пропитания. Серебряный Серфер – слуга Галактуса, которому тот предоставляет только небольшую часть своей власти – изменил свою мелодию благодаря тому, что Сью Сторм напомнил ему о своей возлюбленной. Таким образом, он использовал власть, которую дал ему Галактус, чтобы уничтожить его.

7. День Независимости (1996)

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Использовав однин из истребителей инопланетян, , капитан Стивен Хиллер (Уилл Смит) и Дэвид Левинсон (Джефф Голдблюм) пробираются на материнский корабль инопланетян, чтобы ввести компьютерный вирус в компьютерную систему захватчиков. Затем они подрывают большой корабль ядерной ракетой, что отключает силовую защиту кораблей инопланетян, позволяя военным победить их.


6. Чужие на районе (2011)

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Британская комедия 2011 года Чужие на районе имела оглушительный успех в Британии. Фильм показывает различные виды инопланетян – некоторые как собаки, как гориллы, как, которые такие темные, что не отражает света, а их зубы светятся в темноте. Они начинают вторжение в Южном Лондоне. Как же удалось их победить? Они пойманы в ловушку в многоквартирном доме и взорваны с помощью комбинации газа и фейерверков.

5. Монстры против пришельцев (2009)

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Блестящие Монстры против пришельцев является анимационным фильмом 2009 года студии DreamWorks. Зло пытается использовать вымышленное земное вещество для питания машины, которая позволила бы ему клонировать себя миллионы раз и захватить планету. Однако попытка вторжения сорвана группой правительственных монстров.

4. Аватар (2009)

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Аватар  является самым кассовым фильмом в истории кино, собравшим 2 788 000 000 долларов по всему миру. После истощения всех природных ресурсов на Земле, люди вторгаются в дальнюю неприветливую планету Пандора, чтобы осуществлять добычу минерала анаптаниума. Но с помощью некоторых из людей, переметнувшихся на сторону туземцев, живущих в первобытном строе, и объединению всех животных планеты в одну армию,  На’ви удается победить людей.

3. Мстители (2012)

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Мстители – это эпический фильм-фантастика по мотивам комиксов о борьбе со злом супергероев.  Инопланетные существа Читаури пришли на Землю через портал над Нью-Йорком. Однако в рукопашном бою  супергерои победили пришельцев, в конечном итоге отправив им обратно через портал ядерную ракету.

2. Война миров (2005)

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Пришельцы – захватчики в фильме 2005 года «Война миров» (свободная вариация на тему романа Герберта Уэллса) вызвали полное опустошение и  окончательное поражение человечества. Однако несмотря на их высокоразвитые военные машины  с энергетическими щитами и мощными плазменными лучами, инопланетяне погибли от простых земных вирусов и бактерий, к которым у них не было иммунитета.

1. Знаки (2002)

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Фильм скорее снят больше о вере, чем об инопланетянах. Несмотря на то, что инопланетяне в фильме явно владеют технологией путешествия меж звездами, а значит и намного технически продвинутые, чем человечество, вооружены они оказались  только колючими выступами на запястьях. Глупые инопланетяне  также решили вторгнуться в планету, которая на 70% покрыта веществом, которое является кислотным и смертельным для них –  водой. Инопланетяне вторглись на Землю, несмотря на свою аллергию на один из самых распространенных элементов и были в результате легко отбиты.

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