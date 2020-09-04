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Ретрокрасавицы с конкурса «Мисс Европа — 1930»

Конкурс красоты «Мисс Европа» — это континентальное соревнование, в котором принимают участие страны, территориально находящиеся в Европе, а также Израиль, Турция и Ливан. Впервые конкурс красоты был проведен в 1920 году. У мероприятия более чем 90-летняя история, за это время в Европе и мире многое изменилось, не остались прежними и стандарты красоты.

В этой подборке предлагаем полюбоваться на красавиц, которые блистали в одном из первых европейских конкурсов красоты. А заодно проследить, как поменялись идеалы красоты за это время.

«Мисс Европа — 1930» проходил в Париже, победительницей стала представительница Греции Алики Диплараку.

Мисс Россия, Австрия и Голландия на улицах Парижа.

11 полезных советов для путешественников

Самый первый всеевропейский конкурс красоты был организован в Париже в 1920 году.

В Греции конкурсы красоты начали проводиться с 1929 года. Причем проведение подобного конкурса считалось делом государственного масштаба: в числе зрителей находилось не только всё светское столичное и провинциальное общество, но и члены правительства, премьер-министр и члены королевской фамилии с придворными. Каждый день конкурса обсуждался и комментировался в центральной печати, страницы которой пестрили фотографиями девушек.



11 полезных советов для путешественников

Победительница конкурса в 1930 году Алики Диплараку родилась в семье известного адвоката и получила блестящее образование: будущая мисс Европа разговаривала совершенно свободно на четырех языках. Этот факт сыграет огромную роль: Алики Диплараку, всемирно известная благодаря своей красоте и почетным титулам, которыми наградила ее европейская печать — Спартанка, Афинянка и Гречанка с большой буквы, — объездила весь мир, читая лекции о Древней Греции и греческой культуре, пропагандируя свою родину и приглашая своих собеседников посетить землю, где родилась европейская цивилизация.

11 полезных советов для путешественников

Мисс Венгрия Мария Папст.

11 полезных советов для путешественников

Мисс Австрия Инге фон Гринберг.

11 полезных советов для путешественников

Мисс Голландия Рие ван дер Рест.

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Мисс Германия Дорит Нитиковски (29 апреля 1911 в Берлин-Friedenau — до 2000).

11 полезных советов для путешественников

Мисс Германия Дорит Нитиковски (29 апреля 1911 в Берлин-Friedenau — до 2000).

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Мисс Болгария Кунка Христова Чобанова-Недева.

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Мисс Чехословакия Милада Досталова.

11 полезных советов для путешественников

Мисс Италия Мафальда Мариоттино.

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Мисс Польша Софья Батыцкая (22 августа 1907, Львов — 9 июля 1989, Лос-Анджелес).

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Мисс Англия Марджори Росс.

11 полезных советов для путешественников

Мисс Испания Елена Пла Момпо.

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Мисс Югославия Стефани Дробняк.

11 полезных советов для путешественников

Мисс Турция Мабеджель Намик.

11 полезных советов для путешественников

Мисс Франция Ивонна Лабрус (15 февраля 1906 — 1 июля 2000).

11 полезных советов для путешественников

Победитель — мисс Греция Алики Диплараку (28 августа 1912 — 30 октября 2002).

11 полезных советов для путешественников

Публика у входа в здание, где выбирают мисс Европа — 1930.

11 полезных советов для путешественников

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