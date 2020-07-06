Странные рекорды, которые никто не хочет повторять

Хотя быть рекордсменом довольно приятно, есть мировые рекорды, которые никто не захочет побить.





1. 12 марта 2006 года 19-летний Мэтт Сутер был подхвачен торнадо, когда находился в своем мобильном домике недалеко от Фордленд, штат Миссури, США. Он очнулся на расстоянии 398 метров от того места, где находился и это было самое дальнее расстояние, когда торнадо отшвырнул человека и он выжил. 2. 18 февраля 2004 года у Виласа Гуге был удален камень из левой почки в Институте урологических исследований RG Stone в Мумбаи, Индия. Камень почки измерял 13 см (5,11 дюйма) в самой широкой точке. 3. 27 декабря 2012 года Сильвио Сабба в Пиолтелло, Италия, поставил самый жестокий мировой рекорд по количеству прищепок, которые были прикреплены к лицу в течение одной минуты. 4. Пионер мотоциклетных трюков с длинными прыжками и популярный американский исполнитель трюков, Ивел Книвел, предположительно, в течение своей жизни имел 433 перелома костей. 5. Пожилая южнокорейская женщина, известная как бабушка Ча Са-Сун, стала национальной знаменитостью после того, как наконец получила водительские права — после ее 960-й попытки. С 959 безуспешными попытками она также является нынешним обладателем мирового рекорда за самые неудачные тесты вождения.

6. Британский силач Джон Эванс удерживал миниатюрный мини-автомобиль весом 160 кг на голове в течение 33 секунд в Лондоне 24 мая 1999 года. 7. Бывший рейнджер парка в Национальном парке Шенандоа в Вирджинии, Рой С. Салливан был известен как проводник молнии. Догадываетесь почему? Салливан был поражен молнией семь раз за всю свою жизнь.8. Индийский бакалейщик Radhakant Baijpai является рекордсменом самых длинных волос в ушах. Их длина более 25 см. Он считает свои необычно длинные волосы символом удачи и процветания и поэтому не намерен обрезать их. 9. Техасский снайпер Джеки Бибби засунул в рот 13 хвостов гремучих змей. Он держал змей в течение 10 секунд перед живой аудиторией. Бибби долгое время обращался с змеями и был укушен 11 раз. 11-й укус гремучей змеи стоил Бибби его ноги (и почти его жизни). 10. Согласно последним статистическим данным, более 2 миллиардов человек страдают избыточным весом или ожирением во всем мире. Самый тяжелый человек из всех этих людей — человек по имени Джон Брауэр Миннок. С детства Джон страдал от болезненного ожирения. В своем самом тяжелом весе он весил 635 кг, но смог сбросить свой вес до 215 кг за два года, соблюдая строгую диету в 1200 калорий в день. К сожалению, Джон умер 10 сентября 1983 года с весом 361 кг . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: