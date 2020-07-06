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Странные рекорды, которые никто не хочет повторять

Хотя быть рекордсменом довольно приятно, есть мировые рекорды, которые никто не захочет побить. Странные рекорды, которые никто не хочет повторять


Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 1. 12 марта 2006 года 19-летний Мэтт Сутер был подхвачен торнадо, когда находился в своем мобильном домике недалеко от Фордленд, штат Миссури, США. Он очнулся на расстоянии 398 метров от того места, где находился и это было самое дальнее расстояние, когда торнадо отшвырнул человека и он выжил. Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 2. 18 февраля 2004 года у Виласа Гуге был удален камень из левой почки в Институте урологических исследований RG Stone в Мумбаи, Индия. Камень почки измерял 13 см (5,11 дюйма) в самой широкой точке. Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 3. 27 декабря 2012 года Сильвио Сабба в Пиолтелло, Италия, поставил самый жестокий мировой рекорд по количеству прищепок, которые были прикреплены к лицу в течение одной минуты. Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 4. Пионер мотоциклетных трюков с длинными прыжками и популярный американский исполнитель трюков, Ивел Книвел, предположительно, в течение своей жизни имел 433 перелома костей. Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 5. Пожилая южнокорейская женщина, известная как бабушка Ча Са-Сун, стала национальной знаменитостью после того, как наконец получила водительские права — после ее 960-й попытки. С 959 безуспешными попытками она также является нынешним обладателем мирового рекорда за самые неудачные тесты вождения.

Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 6. Британский силач Джон Эванс удерживал миниатюрный мини-автомобиль весом 160 кг на голове в течение 33 секунд в Лондоне 24 мая 1999 года. Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 7. Бывший рейнджер парка в Национальном парке Шенандоа в Вирджинии, Рой С. Салливан был известен как проводник молнии. Догадываетесь почему? Салливан был поражен молнией семь раз за всю свою жизнь. Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 8. Индийский бакалейщик Radhakant Baijpai является рекордсменом самых длинных волос в ушах. Их длина более 25 см. Он считает свои необычно длинные волосы символом удачи и процветания и поэтому не намерен обрезать их. Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 9. Техасский снайпер Джеки Бибби засунул в рот 13 хвостов гремучих змей. Он держал змей в течение 10 секунд перед живой аудиторией. Бибби долгое время обращался с змеями и был укушен 11 раз. 11-й укус гремучей змеи стоил Бибби его ноги (и почти его жизни). Странные рекорды, которые никто не хочет повторять 10. Согласно последним статистическим данным, более 2 миллиардов человек страдают избыточным весом или ожирением во всем мире. Самый тяжелый человек из всех этих людей — человек по имени Джон Брауэр Миннок. С детства Джон страдал от болезненного ожирения. В своем самом тяжелом весе он весил 635 кг, но смог сбросить свой вес до 215 кг за два года, соблюдая строгую диету в 1200 калорий в день. К сожалению, Джон умер 10 сентября 1983 года с весом 361 кг.

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