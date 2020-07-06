Странные рекорды, которые никто не хочет повторять

Хотя быть рекордсменом довольно приятно, есть мировые рекорды, которые никто не захочет побить.
1. 12 марта 2006 года 19-летний Мэтт Сутер был подхвачен торнадо, когда находился в своем мобильном домике недалеко от Фордленд, штат Миссури, США. Он очнулся на расстоянии 398 метров от того места, где находился и это было самое дальнее расстояние, когда торнадо отшвырнул человека и он выжил. 2. 18 февраля 2004 года у Виласа Гуге был удален камень из левой почки в Институте урологических исследований RG Stone в Мумбаи, Индия. Камень почки измерял 13 см (5,11 дюйма) в самой широкой точке. 3. 27 декабря 2012 года Сильвио Сабба в Пиолтелло, Италия, поставил самый жестокий мировой рекорд по количеству прищепок, которые были прикреплены к лицу в течение одной минуты. 4. Пионер мотоциклетных трюков с длинными прыжками и популярный американский исполнитель трюков, Ивел Книвел, предположительно, в течение своей жизни имел 433 перелома костей. 5. Пожилая южнокорейская женщина, известная как бабушка Ча Са-Сун, стала национальной знаменитостью после того, как наконец получила водительские права — после ее 960-й попытки. С 959 безуспешными попытками она также является нынешним обладателем мирового рекорда за самые неудачные тесты вождения.
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