Стимулятор роста задаром

Скептики утверждают, что задаром ничего не бывает. Однако, в случае с этим чудо-средством для наращивания корней дело обстоит именно так. Не удивляйтесь! Превратить отходы в доходы несложно, было бы желание.

Основой образователя корней и стимулятора роста станет проросший картофель, а точнее ростки от него, которые в большинстве случаев мы просто выбрасываем.



Оказывается, в картофельных ростках образовывается ряд гормонов, стимулирующих рост корней и развитие растений в целом. Именно счет этого их и можно с успехом использовать при посадке семян, переносе рассады в грунт, а также для скорейшего укоренения черенков и саженцев.



Чтобы исключить негативное воздействие, оборванные с картофеля ростки следует обработать слабым раствором марганцовки, а только потом измельчить вручную и сделать настой из расчета 150 г ростков на 1 л воды. Даем росткам настояться в теплом месте в течение 7 часов, а затем процеживаем. На выходе получаем маслянистую жидкость, которую можно использовать для замачивания семян, полива и опрыскивания растений.





Что касается замачивания черенков, то их необходимо выдержать непосредственно перед посадкой в 250 мл раствора.



Более детально об изготовлении природного укоренителя и стимулятора роста в видео:

