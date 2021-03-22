Что можно есть во время Великого поста

Питание в пост — это не диета и, уж тем более, не голодовка. В первую очередь это воздержание от привычных нам мирских благ. Тем не менее вопрос «что можно и что нельзя во время поста» – тоже не праздный. Расспросили православного батюшку и делимся его советами.





Первая и последняя неделя поста

Запретная еда по время поста

Можно ли пить алкоголь в пост?

Если семейный праздник пришёлся на пост

Постная еда может быть вкусной и полезной

Первая и последняя (Страстная) недели поста считаются самыми строгими в отношении еды. По-хорошему, каждому, решившему держать пост из религиозных соображений, стоит предварительно поговорить с батюшкой и испросить у него благословения на пост. Перед этим правильно подготовить организм и узнать о медицинских ограничениях к посту. Батюшка же решает о послаблениях, которые можно дозволить своим прихожанам (именно по этой причине хорошо бы поговорить со служителем Храма, куда вы чаще всего ходите, где вас знают). Строгие правила поста предназначены не для всех. Резкое снижение белковой пищи может ослабить иммунитет и спровоцировать у некоторых людей плохое самочувствие. Обычно, послабление в еде во время самого строгого в году поста, дают: болящим, беременным и кормящим, маленьким детям, подросткам, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто у кого работа связана с тяжелым физическим трудом.В последнюю же Страстную неделю, во возможности, стоит отказаться от послаблений, которые были разрешены во время поста.Если вышесказанное (про послабления) к вам не относится и вы все сделали правильно — хорошо подготовились к посту, узнали о противопоказаниях, то в течение ближайших 40 дней, не разрешается есть:Мясо и мясные продуктыМолоко животных и молочные продуктыЯйца любой птицыРыбу (в 2021 году в пост ее можно есть в праздник Благовещения — 7 апреля, в Лазареву субботу — 24 апреля позволяется только рыбья икра, а в Вербное воскресенье — 25 апреля тоже можно кушать любую рыбу).Обращайте внимание и на то, что вы покупаете в магазине в качестве постной пищи. Не стоит покупать продукты, которые заведомо могут содержать неразрешенные в пост ингредиенты. Кроме того, обратите внимание, на еде, которую можно есть и пить в пост, в последнее время появились наклейки «Постный продукт».Стоит ограничить себя и в сладком. Конечно, можно есть постные торты и пирожные… Но тогда получается некоторая сублимация поста. Лучше уж съесть морковный или банановый пирог по торжественному случаю, на Благовещение, например.Алкоголь в Великий пост разрешается употреблять только в определенные дни и, конечно, речь не идет о крепких напитках. Церковь расценивает это как нарушение поста. Крепкие напитки и пиво — это алкоголь, который употребляется для расслабления и удовольствия.Пить красное сухое вино можно в один из выходных или в церковные праздники, которые перечислены в начале материала. Благословляется пригубить вина, разведенного с водой, не более 200 мл.Великий пост не время тотального уныния, но время покаяния и размышлений. Праздники (не церковные), как не крути, этому помеха. И все же бывают исключения из правил. Если вашей бабуле стукнуло 100 лет, то вы вполне можете испросить у батюшки разрешение на празднование Дня рождения, и он, вероятнее всего, благословит небольшой праздник. А вот обмыть машину, выпить за продвижение по карьерной лестнице и так далее, такие вещи могут подождать и до конца поста. К тому же праздник можно отмечать по-разному. Почему бы не сделать это тихо, в семейном кругу, за чашкой чая и кусочком постного тортика, раз вы поститесь.Поверьте, и в пост можно питаться вкусно, с пользой для ума и тела. К тому же постная еда достаточно сытная и вы вряд ли будете голодать. Но и переедать тоже не стоит – не в этом смысл вашего поста. Итак, что же без зазрения совести можно есть до Пасхи:Овощи и бобовыеФрукты (сухофрукты) и ягодыОрехи и грибыЗерновые продукты (хлеб, крупа, изделия из круп)Насчет морских гадов нет четкой инструкции. Монахи в монастыре считают, что не следует их есть каждый день во время поста. Однако, советуют верующим решать этот вопрос со своим духовником.Не забывайте и о существовании соевой пищи. Ее можно употреблять в пост, например, соевый майонез, пасту с травами. Продуктов на основе сои много.Пить лучше обычную воду, морсы, компоты, травяной чай. Кофеманы могут ограничить себя в кофе. Это тоже будет, своего рода воздержание от любимого продукта.