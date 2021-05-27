Средневековый святой аскетизм: Ради кого вгоняли себя в могилу женщины прошлого

Что представляла собой средневековая святая анорексия?

Порой монахини не употребляли другой пищи, кроме как полученной во время причастия

Почитание голодавших монахинь приводило к тому, что отказ от еды становился популярным

Кто страдал этим заболеванием?

Святая Вильгефортис изображается с бородой

Маргарита Кортона

Анджела из Фолиньо

Екатерина Сиенская

От Средневековья в современность

Колумба из Риети

Королева Англии Екатерина Арагонская

Тьеполо. Святая Екатерина Сиенская