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Отдых во времена СССР

Люди в СССР имели право на отдых, и конечно отдыхали. И не менее весело и интересно, чем сейчас. Заграница — да, была практически закрыта, но и на Родине можно было отдохнуть без сожалений о проведенном в поездках времени.

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

Отдых во времена СССР

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