Отдых во времена СССР

Люди в СССР имели право на отдых, и конечно отдыхали. И не менее весело и интересно, чем сейчас. Заграница — да, была практически закрыта, но и на Родине можно было отдохнуть без сожалений о проведенном в поездках времени.











































































































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





