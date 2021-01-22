Почему стиральная машинка выдает ошибку и что значат коды ошибок

С появлением современной стиральной машины наша бытовая жизнь стала в разы проще! Это чудо техники оснащено множеством полезных функций, среди которых есть cамостоятельная диагностика неполадок. Заметив сбой, стиральная машинка выдает ошибку в виде кода.

Именно благодаря коду на дисплее устройства мы можем быстро определить причину поломки и устранить ее. Но чтобы понимать, о чём тебе пытается поведать машинка, нужно знать, что значит тот или иной код ошибки.



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА ВЫДАЕТ ОШИБКУ

INDESIT, ARISTON

CANDY

ASKO

SAMSUNG

LG

KAISER

ELECTROLUX, ZANUSSI

BOSCH

HANSA

F01 — проблемы в работе приводного мотора из-за короткого замыкания в цепи управления.F02 — нет сигнала о работе мотора от техногенератора на электронный контроллер.F03 — возникли проблемы в работе температурного датчика.F04 — машина сигнализирует о неисправности датчика уровня воды.F05 — проблемы со сливом воды.F06 — сигнал о неисправности кнопок в серии СМ в линейке Ariston Dialogic.F07 — машина предупреждает о том, что нагревательный элемент не погружен в воду.F08 — сбой в работе нагревательного элемента.F09 — сбой в работе электронного управления.F10 — ошибка в работе датчика уровня воды.F11 — возникли проблемы в работе сливного насоса.F12 — проблемы в коммуникации между электронным контроллером и модулем индикации.F13 — сбой в работе сушки (неисправна сеть контроля t0).F14 — сбой в работе сушки (сушка не включается).F15 — сбой в работе сушки (сушка не выключается).F17 — ошибка в работе блокировочного замка (дверца не закрыта плотно).F18 — ошибка в работе микропроцессора.Е01 — проблемы в работе блокировочного устройства дверцы.Е02 — сигнал о проблемах подачи воды: ее уровень не достигает или превышает норму.Е03 — возникли проблемы в системе слива воды.Е04 — машина сигнализирует о неисправности системы налива воды: ее уровень превышает норму.Е05 — проблемы с температурным датчиком, отсутствует нагрев воды.E07 — сигнал о проблеме с приводным мотором (неисправен техногенератор).E09 — сбой в работе приводного мотора (не вращается вал).Е01, Motor fault — ошибки в работе приводного привода.Е02, Water inlet fault — сигнал о проблемах набора воды.Е03, Draining fault — возникли проблемы в системе слива воды.Е04 — машина сигнализирует о том, что не может обеспечить подачу достаточного количества воды.Е05, Е06 — проблемы с нагревом воды.Door lock fault — дверца стиральной машины закрыта неплотно.Floaming — повышенное пенообразование.Overfilling, Over flov — перелив воды в баке стиральной машины.Termistor fault — ошибка работы температурного датчика.Pressure sensor error — уровневый датчик воды неисправен.Е1 — ошибка набора воды.Е2 — проблемы при сливе воды из системы (время слива отличается от установленного производителем).Е3 — при наборе воды достигнут уровень «Переполнение».Е4 — количество белья, загруженного в стиральную машину, превышает норму.Е5, Е6 — проблемы с нагревом воды.Е7 — ошибка в работе датчика воды.Е8 — температурный режим не соблюдается.Е9 — стиральная машина сигнализирует об утечке воды.PE — проблемы в работе уровневого датчика воды.FE — переполнение бака водой.dЕ — проблемы с блокиратором дверцы (проверь, достаточно ли плотно она закрыта).IE — проблемы с набором воды: стиральная машина не может набрать достаточное количество жидкости.OE — проблемы со сливом: нужно проверить состояние шланга и фильтра.UE — нарушение балансировки барабана.tE — температурный режим не соблюдается.LE — ошибка в работе блокировочного механизма.CE — стиральная машина сигнализирует о перегрузке приводного мотора.E3 — система не может определить загрузку.AE — сбой в системе автовыключения.E1 — протечка воды в поддоне.HE — нагревательный тэн сломан.SE — система обнаружила ошибку переключателя приводного мотора.Е01 — отсутствие сигнала о закрытии люка: стирка будет остановлена.Е02 — машина сигнализирует о том, что время наполнения бака превысило 2 минуты. При этом система продолжает стирку.Е03 — слив воды превысил 1,5 минуты.Е04 — машина сигнализирует о проблеме налива воды (переполнение бака). При этом система прекращает стирку и включает сливной насос.Е05 — проблема налива воды. Если через 10 минут не поступает сигнал от датчика «Номинальный уровень», машина прекращает стирку.Е06 — проблема со сливом. Если через 10 минут не поступает сигнала от датчика «Пустой бак», машина прекращает стирку.Е07 — утечка воды в поддон.Е08 — параметр питающей сети не соответствует норме. Производители рекомендуют напряжение 190–253 вольт.Е11 — обнаружена неисправность блокировки люка.Е21 — ошибка в работе системы приводного механизма. Стирка прекращается.Е22 — приводной двигатель вращается сам по себе, без команды запуска.Е31 — неисправность температурного датчика (скорее всего, этому предшествовало короткое замыкание в цепи).Е32 — неисправность температурного датчика (обрыв цепи).Е42 — неисправность, люк был заблокирован в течение 2 минут после стирки.Е11 — машина обнаружила проблему с наливом воды.Е13 — протечка воды в поддоне стиральной машины.Е21 — возникновение проблем со сливом: вода не была удалена из бака в течение 10 минут.Е23 — машина сигнализирует о поломке симистора (управляющего элемента сливного насоса).Е24 — возникновение проблем со сливом: система обнаружила неисправности в работе цепи симистора сливного насоса.Е33 — несогласованная работа датчиков уровня воды.Е35 — обнаружена проблема налива воды. Уровень воды в рабочем баке превышает норму.Е36 — поломка датчика, который предупреждает о включение тэна при отсутствии необходимого количества воды.Е37 — обнаружена неисправность датчика I уровня воды.Е39 — неисправность датчика уровня перелива воды.Е41 — дверца стиральной машины закрыта неплотно.Е42 — система зафиксировала неисправность блокировочного замка люка.Е43 — неисправность симистора блокировочного замка.Е44 — система обнаружила поломку датчика закрытия люка.Е45 — неисправность в цепи управления замком люка (в электронном контроллере).Е51 — поломка приводного мотора, которой предшествовало короткое замыкание в управляющем элементе — симисторе.Е52 — нет контакта между электронным контроллером и тахогенератором.Е53 — нарушение в работе цепи управления приводного мотора.Е54 — сбой работы одной из двух контактных групп реверсивного реле приводного мотора.Е61 — температурный режим нарушен, вода не достигает температуры, установленной программой.Е66 — системой обнаружена неисправность реле тэна.Е71 — нарушение работы температурного датчика (повышенное сопротивление).Е82 — системой обнаружены проблемы в работе селектора (специальное устройство для выбора программ и циклов).Е83 — системой обнаружена ошибка при чтении данных с селектора.Е84 — ошибка конфигурации стиральной машины.F01 — Открыта дверца люка.FO2 — Вода не набирается.FO3 — Вода не сливается.FO4 — Вода протекает.Е02 — Проблема с двигателем.Е67 — Кодировка модуля сбита.E01 — нет контрольного сигнала о закрытии дверцы.E11 — неполадки в симисторе цепи питания блокировки дверцы.E02 — бак заполняется водой до нужной отметки более, чем за две минуты.E05 — бак заполняется до нужной отметки более чем за десять минут.Е03 — время слива воды превысило 1,5 минуты.E06 — прошло 10 минут после слива воды, но прессостат не подает сигнал «бак пустой».E09 — во время отжима возникло слишком большое коли гчество пены, убрать которую не удалось.E04 — сигнал о переполнении бака водой.Е31 — замыкание в температурном датчике.Е32 — обрыв температурного датчика.E21 — заблокирован приводной мотор.ЕОB — нарушены параметры питающей сети.E22 — сигнал о вращении приводного мотора без команды.EO7 — датчик воды «АкваСтоп» зафиксировал утечку воды в поддон.E42 — программа выполнена, но дверца остается заблокированной более двух минут.E52 — сбой памяти.Как хорошо, когда есть шпаргалка, которая выручит тебя. Теперь ты знаешь, что делать, если стиральная машинка выдает ошибку. Сохраняй статью, чтобы не потерять. Удачи!