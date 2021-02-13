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Как из обычной пластиковой бутылки сделать сетку рабицу: мастер-класс


Как из обычной пластиковой бутылки сделать сетку рабицу: мастер-класс

Когда уровень благосостояния постоянно снижается, тратиться на «дачные проекты» становится все сложнее. А потому приходится искать всевозможные альтернативные способы решения вопроса. Мало кто даже представить себе может, что отличная сетка рабица изготавливается, по сути, из обычных пластиковых бутылок. Мастер показал, как это делается.

Устанавливаем бутылкорез. /Фото: youtune.com.

Устанавливаем бутылкорез. /Фото: youtune.com.

 

Что понадобится: пластиковые бутылки, медная проволока, «бутылкорез», ДСП или фанера, инструменты

В первую очередь придется разжиться «бутылкорезом». Сделать его можно самостоятельно. На просторах интернета имеется огромное количество всевозможных рецептов по созданию хитрого и чрезвычайно полезного устройства. Как только такая штука окажется у нас в руках, она настраивается на ширину реза в 20 мм.
Выставляем нужные значения. /Фото: youtune.com.

Выставляем нужные значения. /Фото: youtune.com.

 

Бутылки, используемые в качестве сырья, должны быть одного цвета. В противном случае сетка будет пестрить и ее придется дополнительно красить. А это – еще большие расходы. Между тем конусный носик «бутылкореза» укорачивается так, чтобы диаметр выходного отверстия составлял 3-4 мм.
Работаем аккуратно. /Фото: youtune.com.

Работаем аккуратно. /Фото: youtune.com.

 

Далее ставится направляющая рейка, которая и будет работать в качестве формы для сегментов рабицы.
Лучше всего на эту роль подойдет ДВП или фанера с толщиной порядка 5 мм. На ней при помощи напильника делаются желоба с наклоном в 45 градусов. Также понадобится сделать направляющую из гвоздя и шариковой ручки.
Выплавляем. /Фото: youtune.com.

Выплавляем. /Фото: youtune.com.

 

Теперь остается только собрать всю конструкцию и зарядить ее заблаговременным заготовленными фрагментами пластиковых бутылок. Пластик нагревается при помощи открытого огня, плавится и направляется на форму. Сырье растекается по желобам и застывает. Нужно делать паузу всякий раз, когда жидкий пластик полностью заполняет форму для сегментов.
Остается сплести сетку. /Фото: youtune.com.

Остается сплести сетку. /Фото: youtune.com.

 

Когда полосы будущей рабицы будут готовы, они подвешиваются в горизонтальном положении. Каждая новая лента должна быть сплетена в одно целое с предыдущей. У краев каждый сегмент рабицы сплетается медной проволокой. На каждый последний сегмент стоит вешать грузики, чтобы сетка оттягивалась вниз и с ней было как можно легче работать.

Видео:


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Как из обычной пластиковой бутылки сделать сетку рабицу: мастер-класс

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Как из обычной пластиковой бутылки сделать сетку рабицу: мастер-классПодписаться на мой Instagram
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