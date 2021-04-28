Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Пляж с розовым песком – мечта любого романтика, и лишь немногие страны мира могут предложить туристам столь экзотический отдых. На первый взгляд может показаться, что нежный розовый оттенок – это результат загрязнения или вовсе игра света. Однако, разгадка лежит несколько глубже. На самом деле, розовые песчинки – это фораминиферы, одноклеточные организмы, раковины которых имеют красноватый оттенок. Когда фораминиферы умирают, волны выносят их на берег, где они смешиваются с песком, частичками кораллов и скелетами других морских организмов.









Пляж с розовым песком на острове Падар в Индонезии.







Пляж на острове Элафониси у юго-западного побережья Крита.







Остров Буделли, Сардиния, Италия.







Лагуна Балос на острове Крит.





Пляж Playa de Ses Illetes на острове Форментера в Испании.







Пляж на острове Элафониси у юго-западного побережья Крита.







Пляж с розовым песком на острове Харбор на Багамских Островах является одним из самых известных. Его протяженность составляет около трёх миль.







Остров Бонэйр, входящий в состав архипелага Малые Антильские острова.







Пляж с розовым песком на Сардинии.







Элбоу Бич, Пейджет, Бермудские Острова.



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