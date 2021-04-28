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Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Пляж с розовым песком – мечта любого романтика, и лишь немногие страны мира могут предложить туристам столь экзотический отдых. На первый взгляд может показаться, что нежный розовый оттенок – это результат загрязнения или вовсе игра света. Однако, разгадка лежит несколько глубже. На самом деле, розовые песчинки – это фораминиферы, одноклеточные организмы, раковины которых имеют красноватый оттенок. Когда фораминиферы умирают, волны выносят их на берег, где они смешиваются с песком, частичками кораллов и скелетами других морских организмов.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?


Пляж с розовым песком на острове Падар в Индонезии.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Пляж на острове Элафониси у юго-западного побережья Крита.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Остров Буделли, Сардиния, Италия.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Лагуна Балос на острове Крит.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?
Пляж Playa de Ses Illetes на острове Форментера в Испании.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Пляж на острове Элафониси у юго-западного побережья Крита.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Пляж с розовым песком на острове Харбор на Багамских Островах является одним из самых известных. Его протяженность составляет около трёх миль.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Остров Бонэйр, входящий в состав архипелага Малые Антильские острова.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Пляж с розовым песком на Сардинии.

Пляжи с розовым песком: в чём их секрет?

Элбоу Бич, Пейджет, Бермудские Острова.

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