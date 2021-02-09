5 мультфильмов популярных у детей и взрослых, которые сначала были книгами

Хаул, Иккинг, Шрек и другие герои мультипликационных фильмов стали популярны во всем мире и приобрели массу поклонников. Мы готовы по многу раз пересматривать любимые мультики, но порой даже не подозреваем, что эти истории можно в первую очередь прочитать, так как впервые придумывались они не сценаристами, а авторами детских книг. Правда, многие из этих произведений далеко не так известны, как их рисованные и движущиеся версии.
«Ходячий замок»
«Ходячий замок» - мультфильм и книга
Великолепный мультфильм Хаяо Миядзаки был создан по мотивам одноименного сказочного романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс. Книга была издана в 1984 году, но стала известной на весь мир только после выхода в 2004 году полнометражного мультфильма. В сюжете сохранены основные персонажи, однако знаменитый японский режиссер увидел эту историю намного глубже. Так, в мультфильме одним из главных антагонистов становится образ войны. Миядзаки отмечал, что на его взгляды во время создания «Ходячего замка» повлияла война в Ираке. А вот прообразом самого замка, медленно бредущего среди пустынных гор, стала, по его словам, сказочная избушка на курьих ножках. Известно, что Миядзаки обожает наши мультфильмы, и в детстве именно они производили на него неизгладимое впечатление.
«Коралина в стране кошмаров»
Коралина – героиня повести и мультфильма
Книга, способная по-настоящему погрузить в мир кошмаров не только детей, была написана в 2002 году. Ее автор, Нил Гейман, - известный английский писатель-фантаст. Повесть «Коралина» получила ряд престижных премий и стала основой для мюзикла. Затем по ней был создан мультипликационный фильм, первый в истории кукольный, изначально снятый в 3D. Мультик был оценен как содержащий пугающие изображения и мрачный юмор, но, несмотря на это (или благодаря), он собрал огромные суммы в прокате и занял 3 место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов, а также стал лучшим фильмом 2009 года по мнению Американского института кинематографии.
«Как приручить дракона»
Смелый Иккинг и его друг в печатной и экранной версиях
Английская писательница Крессида Коуэлл создала цикл из двенадцати рассказов о драконах и неудержимых викингах в виде воспоминаний Иккинга Кровожадного Карасика III о своем детстве. Крессида рассказывает, что в юности жила с родителями на почти необитаемом острове, и, не имея других способов развлечься, начала сочинять фантастические истории, навеянные той «дикой, бурной местностью». После экранизации первой книги в 2010 году история мальчика, приручившего дракона, стала известной и полюбилась зрителям во всем мире.
«Шрек!»
Шрек Уильяма Стейга и его оскароносный двойник
Иллюстрированный рассказ американского детского писателя и художника Уильяма Стейга был написан в 1990 году. Книга получилась совсем небольшой, в ней рассказывалось о приключениях доброго огра Шрека. Правда, в этой истории Фиона сразу была огром, а друг главного героя -прекрасным жеребцом. Одноименный мультфильм в свое время (в 2001 году) стал настоящим событием и впервые в истории получил «Оскара» как лучший анимационный полнометражный фильм.
«101 далматинец»
Сегодня «Далматинцы» - это целая вселенная фильмов, мультиков, игр и товаров
Пятнистые герои диснеевских мультфильмов и фильмов так популярны, что сегодня уже мало кто помнит о романе британской писательницы Доди Смит, который увидел свет в 1956 году. Повесть дважды экранизировалась студией Уолта Диснея: в 1961 году был снят мультфильм, а в 1996 году - игровой фильм. Существует и мюзикл, рассказывающий о приключениях милых щенков и злой миллионерши. Интересно, что он был поставлен «с точки зрения собак», для чего все исполнители «человеческих» ролей играли на ходулях.
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