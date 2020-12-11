20 прекрасных фильмов, которые стоит посмотреть влюбленным

Говорить о любви всегда непросто, а еще сложнее снимать фильмы о любви — слишком тонка грань между чувственностью и приторностью, трагизмом и драматизмом. Подобно художнику, нужно бережно смешивать краски, наносить штрихи и, играя со светом, аккуратно и гармонично прокладывать путь к глубинам человеческих чувств.



Мы собрали в этом посте кинокартины, которые стоит посмотреть влюбленным. Вдвоем. И многое понять о себе и своей второй половинке.



Последняя любовь на Земле / Perfect Sense

Один день / One Day

Мои черничные ночи / My Blueberry Nights

Разрисованная вуаль / The Painted Veil

Красота по-американски / American Beauty

Мне бы в небо / Up In the Air

Дом у озера / The Lake House

Плюс один

Полночь в Париже / Midnight In Paris

Знакомьтесь, Джо Блэк / Meet Joe Black

Комната с видом / A Room With a View

Реальная любовь / Love Actually

Перед закатом / Before Sunset

Неспящие в Сиэтле / Sleepless in Seattle

Мосты округа Мэдисон / The Bridges Of Madison County

Русалка

Влюбленные / Falling In Love



Ромео + Джульетта / Romeo + Juliet

Послание в бутылке / Message In a Bottle



Вокзал для двоих