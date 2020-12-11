20 прекрасных фильмов, которые стоит посмотреть влюбленным

Говорить о любви всегда непросто, а еще сложнее снимать фильмы о любви — слишком тонка грань между чувственностью и приторностью, трагизмом и драматизмом. Подобно художнику, нужно бережно смешивать краски, наносить штрихи и, играя со светом, аккуратно и гармонично прокладывать путь к глубинам человеческих чувств.
Мы собрали в этом посте кинокартины, которые стоит посмотреть влюбленным. Вдвоем. И многое понять о себе и своей второй половинке.
Последняя любовь на Земле / Perfect Sense
Этот фильм стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы начать ценить само чувство Любовь. Ева Грин и Юэн МакГрегор пронзительно, сильно и честно продемонстрировали всю гамму оттенков этого чувства. Рекомендуем к просмотру, если вам надоели красивые голливудские сказки с ванильно-розовыми признаниями, которые по ошибке называют любовью, и если вы способны оценить сложные, сильные, наизнанку выворачивающие каждую эмоцию кинокартины.
Один день / One Day
Это гимн светлым чувствам, пропитанный запахом старых книг, зеленой травы и булочек, пением ветра, смехом, улыбками и самой неповторимостью жизни — так бы мы описали эту картину. Созидательная, трогающая душу, невероятно светлая лента с Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом, которые так гармонично смотрятся вместе. Кино о жизни. Только вот сама жизнь гораздо более неприглядная. Но это уже совсем другая история.
Мои черничные ночи / My Blueberry Nights
Режиссеру Вонгу Карваю удалось «приготовить» совершенный «черничный» в каждом своем кадре фильм. Отличная игра актеров, бесподобная работа оператора создают эффект легкой нереальности происходящего, словно сидишь ночью сонный в баре и ешь черничный пирог. И, конечно, не можем не упомянуть музыку бесподобной Норы Джонс, которая, как мороженое, идеально этот пирог дополняет.
Разрисованная вуаль / The Painted Veil
Тихая деревушка, потерянная среди гор. Эпидемия холеры, бесстрастно забирающая жизни людей. На фоне этого Эдвард Нортон и Наоми Уоттс бесподобно сыграли Уолтера и Китти. История их любви несколько иная, чем та, которую описал Сомерсет Моэм в своем романе, но она по-своему очаровательна. Каждая деталь в ней дает понять, что истинная любовь не та, что рождается в мимолетной вспышке страсти любовников, но та, которая возникает в стремлении партнеров понять друг друга и самих себя.
Красота по-американски / American Beauty
«Иногда в мире так много красоты, я просто не могу это вынести, кажется, что сердце не выдержит». Это фильм о том, как люди постепенно перестают видеть прекрасное в себе и в мире. А оно повсюду — в танцующем у забора полиэтиленовом пакете, в звездном небе, в смеющейся девчонке, в которую когда-то влюбился. И вот в этой меняющей реальность картине Сэма Мендеса.
Мне бы в небо / Up In the Air
Этот необычайно тонкий и правдивый фильм покоряет своей душевностью. С легкостью он доносит до многих подчас скрытый, но такой очевидный и по-настоящему глубокий смысл: «В одиночку — это не жизнь. Каждому нужен второй пилот...» Это заслуга режиссера, всего актерского состава и особенно Джорджа Клуни, который не боится смеяться над собой.
Дом у озера / The Lake House
Фильм о любви двух людей, которых разделяет расстояние. Но исчисляется оно не километрами, не городами, а временем. Оригинальная история снята просто, но красиво, а потрясающая музыка настолько тонко переплетается с изображением, что они становятся одним целым. Поэтому фильм «Дом у озера» получился очень нежным, чувственным и цепляющим.
Плюс один
Режиссер «Питер ФМ» Оксана Бычкова сняла эту стильную, захватывающую, легкую и добрую картину, но уже не о романтичном Питере, а о прозаичной Москве. После неё хочется улыбаться. Долго, открыто, каждому. И хочется говорить бесконечное спасибо тем людям, которые не остались с нами когда-то, но зато изменили всю нашу жизнь.
Полночь в Париже / Midnight In Paris
Вуди Аллен — волшебник, только не признается в этом. Его картина «Полночь в Париже» получилась легкой, как шаги по каменным мостам через Сену, яркой, как очаровательное платье актрисы Марион Котийяр, и обаятельной, если, конечно, так вообще можно сказать о фильме.
Знакомьтесь, Джо Блэк / Meet Joe Black
Энтони Хопкинс и Бред Питт — что еще нужно для шикарного фильма. Но есть в нем нечто большее — вселенная, в которой переплетаются добро и зло, благородство и бесчестие, страх и смелость, любовь и смерть. Они всегда были неразлучны. Но то, насколько красиво в фильме они соединены, заставляет аплодировать стоя.
Комната с видом / A Room With a View
«Комната с видом» режиссера Джеймса Айвори — это драгоценность, переливающаяся на солнце всеми мыслимыми и немыслимыми цветами. И одновременно фильм пропитан своеобразным английским достоинством и выдержанностью. В нем один короткий, но страстный поцелуй на ячменном поле стоит десятка безумных ночей.
Реальная любовь / Love Actually
«Любовь вокруг нас. Она реальна повсюду», — такими словами начинается этот фильм, и, кажется, можно смотреть его сто раз, и он все равно не наскучит. Влюбленный в свою домработницу писатель, стареющая рок-звезда, скучающий премьер-министр, вдовец, актеры-дублеры — все герои этого фильма стали свидетелями чего-то очень важного. Да, преувеличили, да, так не бывает в жизни. Но это кино-мечта, поэтому циникам просьба не беспокоить.
Перед закатом / Before Sunset
Они встретились снова через 9 лет. Она все еще одинока. У него жена и маленький сын, но дома никто не смеется. Этот фильм о том, что они могут поведать друг другу всего лишь за пару часов, отведенных на эту встречу. О том, что витает вокруг них в воздухе Парижа, пока поет ее гитара. О том, что, сидя в ее квартире и глядя на то, как она танцует и смеется, он точно опоздает на самолет...
Неспящие в Сиэтле / Sleepless in Seattle
Фильм, удивляющий своей простотой, содержательностью и трогательностью. Скоротать один из уютных вечеров в компании его героев — это настоящий подарок для ума и сердца. В нем есть все, что нужно: симпатичный и одинокий главный герой в исполнении Тома Хэнкса, обычная, но обаятельная героиня Мэг Райан, очаровательные детишки, обязательные цитаты из классики и согревающая душу атмосфера.
Мосты округа Мэдисон / The Bridges Of Madison County
Снятый Клинтом Иствудом по одноименному роману Роберта Джеймса Уоллера фильм «Мосты округа Мэдисон» не имеет каких-либо высоких кинематографических наград, его крайне редко можно увидеть на ТВ, да и книгу не так-то просто отыскать. Но его все равно помнят, смотрят, а главное — любят. За потрясающий актерский дуэт Мерил Стрип и Клинта Иствуда, за живописные просторы глухой американской провинции. Посмотрите «Мосты округа Мэдисон». И распейте бутылку вина с близким человеком — когда, если не сейчас?
Русалка
Прекрасный российский фильм о любви, дружбе и чудесах. О верности и малодушии. О Москве и москвичах. О взрослении. И говорят вроде о совсем серьезных и несмешных вещах, но с трудом удерживаешь себя от хохота. Ожидаешь хеппи-энд, а вместо него — звонкая пощечина. Но, пожалуй, без нее было бы намного тяжелее и обиднее.
Влюбленные / Falling In Love
Простой и очень жизненный фильм, но вместе с тем он показал редкое явление — настоящую любовь. Без изысков, неожиданных сюжетных поворотов и саспенса. Есть лишь история двух уже немолодых влюбленных, которые находят друг друга в большом Нью-Йорке. Возможно, все дело в Роберте Де Ниро и Мерил Стрип, которые сыграли так честно, что даже не верится, что на экране при просмотре перед нами актеры.
Ромео + Джульетта / Romeo + Juliet
«Ромео + Джульетта» — очень стильная и смелая трактовка бессмертной трагедии Шекспира. Можно долго спорить о том, дожна ли классика пылиться на полке, оставаясь неизменной, не получая новой, интересной трактовки. Но самое главное другое — режиссеру удалось ярко, с чувством показать великую любовь Ромео и Джульетты.
Послание в бутылке / Message In a Bottle
Этот фильм снят трогательно, нежно, искренне и даже немного жестко. Хотя сюжет не отличается оригинальностью или закрученностью — они здесь и не нужны. Картина и без того не отпускает до самого финала, и создается ощущение, что нам дали подсмотреть за чужой жизнью. Здесь нет места фальши, наигранности, всей той шелухе, которая в избытке встречается в мелодрамах. Фильм просто на два часа приоткрывает двери души, впускает туда частички всех оттенков чувств и тихонько закрывает, оставляя наедине с нашими эмоциями.
Вокзал для двоих
Гениальные режиссер Эльдар Рязанов и сценарист Эмиль Брагинский создали фильм на все времена — «Вокзал для двоих». Картина вышла на экраны в далеком 1982 году и до сих пор смотрится на одном дыхании. Людмила Гурченко и Олег Басилашвили разыграли, нет, прожили для нас невероятно эмоциональную и далеко непростую историю любви людей из разных социальных слоев. Но любовь, как известно, сметает все преграды.
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