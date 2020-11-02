В каких цветах встречать новый 2021 год земным знакам

Мы не соврем, если скажем, что 2020 год был трудным для всех без исключений. Поэтому с приходом года Металлического Быка каждый из нас надеется на светлое будущее, удачу, любовь и счастье.

Говорят, трудолюбивый Бык будет помогать всем тем, кто привык добиваться всего в жизни собственными силами. Но как же правильно поприветствовать этого покровителя? Мы расскажем, в каких цветах встречать Новый 2021 год.





В КАКИХ ЦВЕТАХ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2021 ГОД

Главные цвета 2021 года

Под запретом цвета

Телец

Дева

Козерог

Эксперты в области астрологии проанализировали особенности каждого зодиакального представителя и сформировали ряд советов для знаков земной стихии, а также в целом описали, как следует встречать Белого Металлического Быка.Прежде всего стоит знать, что прямолинейный Бык не любит вычурности. Потому для праздника стоит подбирать наряды без рюшей и замысловатого декора. Но при этом в образе должна быть изюминка. Отлично подойдут разрезы, пышные юбки, асимметрия. Можно смело открывать стройные ноги, красивые плечи. Однако всё в меру. Главное — сохранить элегантность в стиле, которая непременно покорит Быка.Белый: привлекает удачи в новом году.Серый: обеспечивает семейное благополучие.Серебристый: магнит для любви.Насыщенный стальной и графитовый: для успеха в карьере и финансах.Натуральные природные оттенки земли, деревьев, травы, неба и воды.Красный и все его оттенки: они лишь дразнят Быка.Оранжевые: ассоциируется с огнем.Морской волны: глубокая вода опасна.Кислотные: все оттенки, которых нет в природе.Теперь поговорим подробно о том, во что стоит облачаться девушкам земной стихии.Это твой год! Не ограничивай свою фантазию при выборе наряда. Обрати внимание на земляные теплые оттенки в одежде, белый, оливковый и бежевый цвета. Также приветствуются природные принты, стиль бохо, флористические мотивы и всяческие украшения для волос.В новом году Девы должны продемонстрировать Быку свою аристократичность. По этой причине тебе лучше всего встречать Новый год в костюме или комбинезоне. В качестве альтернативы можно подобрать топ и юбку длины макси или платье в пол. Твоя цель — скрыть ноги и при этом создать загадочный образ.Козероги в максимально близких отношениях с Быком. Им позволено выбирать для праздника любой наиболее комфортный наряд. Даже по-домашнему уютный. А чтобы хозяин наступающего года заметил тебя, смело делай яркий макияж, маникюр и необычную прическу.Теперь ты знаешь, как не прогадать с подбором наряда к Новому году. Бери на заметку вышеприведенные советы, чтобы расположить к себе Металлического Быка. И, конечно, самое важное: не забудь захватить с собой на праздник прекрасное настроение!