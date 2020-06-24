Знаменитости, которые умеют управлять самолетами

Некоторым знаменитостям мало того, что они выступают на сцене или снимаются в кино. Они умеют управлять самолетами!
Джон Траволта
Известный актер — летчик с большим стажем. В его распоряжении Boeing 707, а рядом с домом во Флориде есть настоящая взлетно-посадочная полоса. Траволта может прилетать со съемок прямо к порогу дома!
Харрисон Форд
Исполнитель роли пилота Хана Соло в «Звездных войнах» действительно умеет пилотировать — пусть и не космический корабль, а обычный самолет. В его коллекции — 8 авиалайнеров! В 2017 году Форд неудачно посадил самолет на рулежную дорожку в калифорнийском аэропорту имени Джона Уэйна, но никаких штрафных санкций к нему решили не применять.
Том Круз
Актер умеет управлять самолетом — он получил права в 1994 году. Если бы некоторые события в его фильмах происходили по‑настоящему, он, возможно, смог бы всех спасти.
Брюс Дикинсон
Солист группы Iron Maiden налетал несколько тысяч часов как пилот коммерческих авиалиний.
Морган Фримен
В молодости актер служил в Военно-воздушных силах США радиомехаником. Несколько лет спустя он осуществил свою мечту и получил лицензию профессионального пилота.
Анджелина Джоли
Немногие знают, что звезда имеет право пилотировать небольшие самолеты и это ее хобби с 2004 года.
Клинт Иствуд
У актера и режиссера есть лицензия пилота на самолет и вертолет. В молодости он выжил при крушении военного вертолета, когда служил в армии. В 2016 году имеющиеся знания позволили ему стать режиссером фильма «Чудо на Гудзоне», основанного на реальных событиях.
Жизель Бюндхен
Актриса и модель научилась управлять вертолетом в 2009 году, будучи беременной сыном Бенджамином от мужа — футболиста Тома Брэди.
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