Знаменитости, которые умеют управлять самолетами

С нами не соскучишься!

Некоторым знаменитостям мало того, что они выступают на сцене или снимаются в кино. Они умеют управлять самолетами!



Джон Траволта

Харрисон Форд

Том Круз

Брюс Дикинсон

Морган Фримен

Анджелина Джоли

Клинт Иствуд

Жизель Бюндхен