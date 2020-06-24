Популярные статьи

Свежие комментарии

Знаменитости, которые умеют управлять самолетами

Некоторым знаменитостям мало того, что они выступают на сцене или снимаются в кино. Они умеют управлять самолетами!

Джон Траволта


Знаменитости, которые умеют управлять самолетами

Известный актер — летчик с большим стажем. В его распоряжении Boeing 707, а рядом с домом во Флориде есть настоящая взлетно-посадочная полоса. Траволта может прилетать со съемок прямо к порогу дома!

Харрисон Форд


Знаменитости, которые умеют управлять самолетами

Исполнитель роли пилота Хана Соло в «Звездных войнах» действительно умеет пилотировать — пусть и не космический корабль, а обычный самолет. В его коллекции — 8 авиалайнеров! В 2017 году Форд неудачно посадил самолет на рулежную дорожку в калифорнийском аэропорту имени Джона Уэйна, но никаких штрафных санкций к нему решили не применять.

Том Круз


Знаменитости, которые умеют управлять самолетами Актер умеет управлять самолетом — он получил права в 1994 году. Если бы некоторые события в его фильмах происходили по‑настоящему, он, возможно, смог бы всех спасти.

Брюс Дикинсон


Знаменитости, которые умеют управлять самолетами Солист группы Iron Maiden налетал несколько тысяч часов как пилот коммерческих авиалиний.

Морган Фримен


Знаменитости, которые умеют управлять самолетами В молодости актер служил в Военно-воздушных силах США радиомехаником. Несколько лет спустя он осуществил свою мечту и получил лицензию профессионального пилота.

Анджелина Джоли


Знаменитости, которые умеют управлять самолетами Немногие знают, что звезда имеет право пилотировать небольшие самолеты и это ее хобби с 2004 года.

Клинт Иствуд


Знаменитости, которые умеют управлять самолетами У актера и режиссера есть лицензия пилота на самолет и вертолет. В молодости он выжил при крушении военного вертолета, когда служил в армии. В 2016 году имеющиеся знания позволили ему стать режиссером фильма «Чудо на Гудзоне», основанного на реальных событиях.

Жизель Бюндхен


Знаменитости, которые умеют управлять самолетами

Актриса и модель научилась управлять вертолетом в 2009 году, будучи беременной сыном Бенджамином от мужа — футболиста Тома Брэди.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Знаменитости, которые умеют управлять самолетами

И не забудьте:
Знаменитости, которые умеют управлять самолетамиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх