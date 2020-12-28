13 знаменитостей, которых сплетники при жизни отправили на тот свет, а они живы

Звездам не привыкать слышать о себе разные сплетни и небылицы: их то и дело женят, разводят, приписывают разных детей, обсуждают романы и скандалы, смакуют подробности – в общем, хейтерам дай только волю и инфоповоды. Но иногда даже их фантазия оскудевает, и злоумышленники не находят ничего лучше, чем просто «похоронить» любимцев публики. О последствиях, которые приносят подобные новости, они, видимо, не думают. А что чувствуют при этом близкие и поклонники якобы ушедших знаменитостей их тоже наверняка не волнует. Вспомним, кого из звезд поспешили отправить на тот свет, и как отреагировали на это сами «усопшие».
1. Дима Билан
Дима Билан
В 2017 году певец отчасти сам спровоцировал слухи о смерти. Вначале он решил просто отдохнуть, ведь несколько лет подряд вкалывал без отдыха. И пока Билан наслаждался редкими минутами покоя, воспользоваться положением решили производители некой антивозрастной косметики.
Они, дабы повысить посещаемость своей интернет-страницы, запустили утку о том, что Дима скончался. Нашлись и те, кто обвинили во всей истории самого певца: мол, эта история ему на руку, ведь в связи с шумихой его популярность только выросла. Но Билан все отрицал и заявил, что, наоборот, многие начали массово сдавать обратно приобретенные билеты на его концерты.
2. Майли Сайрус
Майли Сайрус
Скандальной звезде «повезло» стать мишенью людей с воспаленной фантазией даже дважды. В первый раз певицу «похоронили» после жуткой автомобильной аварии. Когда слухи о кончине Сайрус появились во второй раз, она уже успела избавиться от образа пай-девочки. Поэтому на этот раз «свела ее в могилу» передозировка наркотиками.
Сама же Майли никак не отреагировала на эти слухи и продолжила публиковать фото в соцсетях, давая понять, что все у нее хорошо.
3. София Ротару
София Ротару
Два года назад поклонники вечно молодой певицы были обеспокоены тем, что их любимица «скончалась» аж на Мальдивах. По крайней мере, в прессе начали муссироваться слухи о том, что организм Ротару, ослабленный многочисленными пластическими операциями, не выдержал слишком сильно палящих солнечных лучей. И даже серьезные СМИ гадали, где же пройдет прощание с артисткой. К счастью, София Михайловна оказалась жива и здорова.
4. Джеки Чан
Джеки Чан
Знаменитый актер тоже из числа тех, кого то и дело спешат отправить на тот свет. И ладно бы те, кто распускают подобные слухи, говорили бы о том, что Чан погиб во время выполнения очередного трюка без помощи дублера. Нет же, однажды его «добил» сердечный приступ. И этой новости поверили даже самые преданные фанаты. Более того, даже Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, поспешил выразить свои соболезнования родным и близким актера.
Однако через несколько лет хейтеры предприняли еще одну попытку «убить» звезду. На этот раз слухи дошли до самого Джеки, который в ответ разместил в соцсетях новое фото, давая понять, что жив и здоров.
5. Алла Пугачева
Алла Пугачева
Два года назад «хоронили» и примадонну. По крайней мере, в СМИ появились громкие заголовки «Умерла Алла Борисовна». Но, как оказалось, скончалась не Пугачева, а актриса и режиссер Покровская (тоже Алла Борисовна, кстати).
Сама певица, которой три дня то и дело попадались новости о собственной кончине, в конце концов, не выдержала и выложила свое свежее фото в микроблоге.
6. Бритни Спирс
Бритни Спирс
Хакеры, которые периодически взламывают аккаунты звезд, имеют странное понятие о чувстве юмора. Так, однажды они решили пошутить, взломав Twitpic Бритни Спирс и выложив пост о гибели певицы. Одна из американских радиостанций тут же подхватила эту новость, поспешив сообщить о ней уже своим слушателям. А уже на следующий день буквально весь мир скорбил по поп-принцессе.
Стоит предположить, что слухи дошли и до самой Бритни, которая, видимо, решила наказать тех, с чьей легкой руки новость распространилась по всей Земле. По крайней мере, провинившаяся радиостанция принялась тут же просить прощения у Спирс.
7. Леонид Якубович
Леонид Якубович
Странно, что хейтеры еще не додумались «отравить» бессменного ведущего «Поля чудес» домашней консервацией. Ведь Якубовича то и дело спешат тоже проводить. К примеру, четыре года назад от «умер» от вполне естественных причин – четвертый инфаркт. Казалось бы, ну что ж, бывает, мужчине уже 70 лет.
Сам же Леонид Аркадьевич с юмором отнесся к ситуации и во время одного из интервью напомнил, что у него «сороковой день».
8. Николь Кидман
Николь Кидман
В 2009 году весь мир облетела страшная новость: Николь Кидман отправилась на съемки в Новую Зеландию и погибла там во время автокатастрофы. Дело якобы было так: актриса решила покататься на гоночной машине и заодно подвезти коллег. Но в итоге звезда не справилась с управлением, на всей скорости влетела в стол и погибла на месте.
Откуда появились эти слухи, так и не выяснилось. Но на следующий день новость о смерти голливудской актрисы поспешили официально опровергнуть.
9. Бари Алибасов
Бари Алибасов
Прошлым летом известный продюсер стал одним из основных ньюсмейкеров, подкинув слухов и домыслов на несколько месяцев вперед. Началось все с новости о том, что Алибасов попал в больницу. Позже появилась информация о его смерти: мол, мужчина перепутал бытовой «Крот» с соком и выпил его.
Позже выяснилось, что Бари действительно находился в реанимации (это подтвердили и медицинские работники). Однако, немного придя в себя, он поспешил покинуть больницу. Общественность так и не поняла: на самом деле было отравление или же артист все придумал, желая подогреть интерес к своей персоне.
10. Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Известного актера можно смело назвать рекордсменом по количеству смертей – его «хоронили» уже семь раз. А страница, которая была создана как дань памяти звезде, всего за один день собрала больше миллиона лайков.
Сам Мерфи новость о собственной кончине воспринял, как обычно, с юмором, заявив, что он жив, пока еще.
11. Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Известный советский актер успел «побывать» на том свете уже дважды. Семь лет назад новостью о его кончине поделился радиоведущий Вадим Данилин. Однако журналистка Мария Ремизова смогла все же дозвониться до Куравлева, который сам лично подтвердил, что с ним все в порядке.
Три года назад печальную новость до общественности уже донес кинокритик Давид Шнейдеров. И хотя он очень скоро удалил свой пост, сообщение успело распространиться по всей Сети.
12. Линдси Лохан
Линдси Лохан
После того, как некогда подающая надежды актриса слетела с катушек и начала неадекватно себя вести, злоупотреблять наркотиками и алкоголем, слухи о ее кончине стали появляться с завидным постоянством. Одну из них спровоцировала статья в Википедии, в которой указывалась дата смерти Лохан – 14 июля 2010 года. Добавило масла в огонь соболезнование Ким Кардашьян со своей страницы в одной из соцсетей и признание близкой подруги о том, что Линдси скончалась от передозировки.
Но, как оказалось, все страницы были фейковыми. Однако ни представители актрисы, ни она сама опровергать информацию не стали. Звезда лишь выложила порцию снимков себя любимой на пляже.
13. Рассел Кроу
Рассел Кроу
Возможность добавлять и редактировать статьи не раз сыграла с Википедией злую шутку. Так, однажды неизвестные отредактировали в ней данные Рассела Кроу и написали, что он скончался, упав в расщелину в горе. После этого случая создатели свободной энциклопедии написали обращение к читателям, где предупредили, что не стоит верить всему, что написано.
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