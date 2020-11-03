6 имитаций натуральных продуктов, которые оказались полезнее оригиналов

В наш век высокий технологий найти на полках магазинов натуральные продукты становится всё сложнее. Поэтому в обществе укрепилось мнение, что только целиком натуральные продукты питания есть залог здоровья. Многие считают имитацию какого-либо продукта априори нездоровой едой для бедных. Часто это именно так. Но данный материал расскажет о шести продуктах-имитациях, которые оказались полезнее своих натуральных пищевых прототипов.
1. Сыр растительного происхождения
Тофу. / Фото: belnovosti.by
Популярный на сегодняшний день сыр тофу, сделанных из растительных жиров, намного более полезен для людей с рядом заболеваний (проблемы сердечно-сосудистой системы, избыточный вес и т.п.), чем привычные сыры из коровьего молока. Тофу не нуждается в ограничении в употреблении, поскольку менее калориен.
2. Имитация красной лососевой икры
Отличное решение для любителей морепродуктов. / Фото: irecommend.ru
Стеклянная баночка с красными икринками и надписью «Икра лососевая. Имитация» - частый обитатель полок рыбного отдела супермаркета. Обожатели такого дорогого лакомства, как натуральная красная икра лосося, презрительно обходят стороной эти баночки. А зря! Плюсов у имитации несколько. Во-первых, вкус практически неотличим. Во-вторых, красная икра является полезным продуктом при редком ее употреблении, но имеет ряд противопоказаний для таких групп лиц, как гипертоники, люди с лишним весом, люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы. А все потому, что в ней высокий гликемический индекс. В-третьих, в этой икре немало холестерина. А вот имитация красной икры совершенно безопасна для людей с вышеперечисленными проблемами, а калорийность ее в десять раз ниже, чем у натуральной красной икры.
3. Соевое мясо
Соевый гуляш. / Фото: ozon.ru
После пика популярности этого продукта в 1990-х годах настал период, когда его сочли продуктом для бедняков. А совершенно зря. Сегодня соевые продукты в качестве альтернативы мясу животных снова набирает обороты среди приверженцев ЗОЖ. Соя как продукт растительного происхождения - очень полезен. В нем отсутствует холестерин. Современные производители создают различные весьма привлекательные виды выпуска соевого мяса: стейки, котлеты, гуляш и т.д. Получаются продукты-объедение, имеющие аналогичный мясу вкус.
4. Спреды
Спред. / Фото: bigorg.su
В 1980-90-е годы купить качественное сливочное масло было сложной задачей. Из-за этого многие довольствовались маргарином. А сейчас представить себе готовку на маргарине – то же самое, что представить себе, что вы кушаете концентрированные канцерогены. А вот современные сливочные спреды с годным составом – вполне безопасны для здоровья и в десяток раз менее калорийны, чем сливочное масло, повышению холестерина в крови также не способствуют. Поэтому если вы очень любите вкус сливочного масла, то не будет ничего ужасного в том, чтобы порадовать себя бутербродом со спредом и чашкой кофе/чая.
5. Цикорий
Напиток цикория. / Фото: segodnya.ua
Очень многие люди считают, что кофе категорически противопоказан гипертоникам. Вот только недавние исследования показали, что человеку с не расшатанным вконец здоровьем чашка качественного кофе не повышает, а слегка понижает давление. Что же делать, если вы обожаете кофе и его вкус настолько, что хотите баловать себя этим напитком много раз в день, а состояние сердечно-сосудистой системы вам этого не позволяет? Отдайте предпочтение цикорию, он намного более полезен.
6. Крабовые палочки
Крабовые палочки. / Фото: roscontrol.com
Крабовые палочки достигли ультрапика популярности в 1990-е годы, примерно 20 лет салат с майонезом и крабовыми палочками был неотъемлемой частью новогоднего и прочих праздничных столов в постсоветских странах. Потом вдруг коллективное сознание постановило, что это вредный и бедняцкий продукт. Но так ли это? Крабовые палочки в своем составе имеют мясо рыб в переработанном виде. И у них низкая калорийность и высокое содержание белка. А вот если есть натуральное крабовое мясо, то в нем много холестерина, то есть полинасыщенных жирных кислот, которые противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
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