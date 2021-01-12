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Остров погибших танков

Остров погибших танков

Остров погибших танков

В Приморье есть одно очень интересное место, которое в народе прозвали Островом погибших танков. Все потому, что на безлюдном, поросшем травой островке скопилось огромное количество брошенной и никому ненужной бронетехники, большая часть которой относится ко временам Второй мировой войны. Десятки танков Т-34 продолжают ржаветь под открытым небом.

Что они там делают и как там оказались?Очень красивое место. |Фото: skyscrapercity.com.

В Приморье в Архипелаге Императрицы Евгении в заливе Петра Великого есть остров Желтухина, который также носит неофициальное прозвище «Остров погибших танков». Если отправиться туда в путешествие, то можно стать свидетелем интереснейшей картины. Живописные склоны этого красивого места разбавлены ржавыми ранами в виде старых советских танков. Разбросаны они почти по всему острову.

На острове ржавеют десятки танков. |Фото: livejournal.com.

Большинство имеющихся здесь машин – это танки Т-34-85. Судя по номерам, произведены они были в 1944 и 1945 годах, в самом конце Второй мировой войны. Совершенно очевидно, что танки в таком количестве были привезены на остров уже после окончания войны. Что же они там делают? На самом деле ответ достаточно прост: это мишени. Дело в том, что с 1960-х годов остров использовался в качестве стрельбища для кораблей. Танки сюда завозили регулярно.

На острове можно обнаружить множество отдельных деталей, что свидетельствует об уничтожении части техники.

На острове они служат мишенями. |Фото: shamora.info.

Более того, те Т-34, которые стоят на острове Желтухина сегодня, фактически не успели поработать мишенями. Дело в том, что привезли их с кладбищ техники только в начале 1980-х, когда стрельбы на острове уже почти не проводились. Страна Советов в совсем скоро и вовсе развалилась, а такие остались стоять грустными напоминанием о былом величии. Почти все они стоят под открытым небом без каких-либо внутренностей.

Памятник былого величия. |Фото: patriotp.ru.

В 2017 году ДОСААФ добился от Тихоокеанского флота России право забрать несколько танков для своих нужд. В итоге механики выбрали машины, находящиеся в лучшем состоянии. Пять танков разобрали на запчасти для ремонта других сохранившихся Т-34. Еще парочку машин забрали на реконструкцию. Использовать их планируется для развлекательно-культурных целей.

Некоторые танки разукрасили туристы. ¦Фото: zeka-vasch.livejournal.com.

 

 

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