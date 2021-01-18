Японские самураи: чем они удивили европейцев

Самоубийство для души

Ритуальное самоубийство харакири («сэппуку») через вспарывание живота было распространено в самурайской среде вплоть до XX столетия. Самураи свято верили, что живот является хранилищем человеческой души, а поэтому делали надрез так, чтобы внутренности вываливались наружу, тем самым освобождая душу воина.

Если по каким-либо причинам самурай отказывался совершать сэппуку, или ему не доверяли, вместо ритуального кинжала он использовал веер, которым символически проводил по своему животу – в этот момент специальный помощник мечом обезглавливал приговоренного.