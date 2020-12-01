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Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости

Уютный дом — это не только красивая мебель, текстиль, свечи или посуда. Это прежде всего атмосфера в каждой комнате, а еще идеально подобранный под характер и вкусы жильцов дизайн. Иногда мы живем в квартирах и домах, которые не на 100 % соответствуют нашим идеалам.
Но герои этой статьи взяли ситуацию в свои руки, затеяв масштабные ремонты и мелкие переделки, которые изменили их жилища до неузнаваемости.
Мы считаем, что, сколько бы времени и сил ни понадобилось на ремонт, стоит на него решиться, если позволяют обстоятельства. Ведь результат точно будет поднимать вам настроение.
«Обустроил себе уютное место на балконе»Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
Перевоплощение кухни: до и послеДоказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости

«Заметил, что 14-летнему сыну стало тесновато за столом»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости

«Нам предлагали обшивку стен за $ 2 600. Справились сами, потратив $ 400 на материалы и $ 80 на лобзик»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
«Моя старая и новая ванная»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
«Хочу показать, как я переделал этот уголок в нашей гостиной. Раньше красный цвет был основой всей комнаты, но новый дизайн мне нравится гораздо больше»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости

«Когда мы узнали, что ждем ребенка, поняли, что пришло время обновить ремонт, выделить место для детской и добавить ванную. Теперь наша спальня выглядит так»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
«Я купил эту квартиру 1 сентября и полностью переделал ее: сделал из студенческой берлоги место, которое могу назвать своим домом»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
«Ремонт гостиной. Все делалось своими руками»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
«Говорят, ремонт выходит в 2 раза дороже, чем планировал, и занимает вдвое больше времени.

Оказалось, это правда...»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
«До и после. Спасибо всем в интернете за советы!»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости

«Мы очень удивились ковровому покрытию в ванной, когда покупали свой дом 3 года назад. Все никак не могли дойти до ремонта, но вот наконец время пришло»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
«Закончили ремонт кухни. Она стала гораздо светлее и солиднее»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
«Этот небольшой проект обошелся мне примерно в $ 100»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости

«Воплощение одной из самых масштабных затей моей невесты в нашем новом доме»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
Гостиная до и после
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
«Встроил мебель в нашей семейной комнате, вот результат»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости

«Я всего лишь хотел немного расхламить кухню и остался очень доволен результатом»
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
Прихожую тоже можно преобразить до неузнаваемости
Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
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Ремонтидеи
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