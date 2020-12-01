Доказательства того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости

Уютный дом — это не только красивая мебель, текстиль, свечи или посуда. Это прежде всего атмосфера в каждой комнате, а еще идеально подобранный под характер и вкусы жильцов дизайн. Иногда мы живем в квартирах и домах, которые не на 100 % соответствуют нашим идеалам.

Но герои этой статьи взяли ситуацию в свои руки, затеяв масштабные ремонты и мелкие переделки, которые изменили их жилища до неузнаваемости.

Мы считаем, что, сколько бы времени и сил ни понадобилось на ремонт, стоит на него решиться, если позволяют обстоятельства. Ведь результат точно будет поднимать вам настроение.

«Обустроил себе уютное место на балконе»

Перевоплощение кухни: до и после



«Заметил, что 14-летнему сыну стало тесновато за столом»





«Нам предлагали обшивку стен за $ 2 600. Справились сами, потратив $ 400 на материалы и $ 80 на лобзик»



«Моя старая и новая ванная»



«Хочу показать, как я переделал этот уголок в нашей гостиной. Раньше красный цвет был основой всей комнаты, но новый дизайн мне нравится гораздо больше»





«Когда мы узнали, что ждем ребенка, поняли, что пришло время обновить ремонт, выделить место для детской и добавить ванную. Теперь наша спальня выглядит так»



«Я купил эту квартиру 1 сентября и полностью переделал ее: сделал из студенческой берлоги место, которое могу назвать своим домом»



«Ремонт гостиной. Все делалось своими руками»



«Говорят, ремонт выходит в 2 раза дороже, чем планировал, и занимает вдвое больше времени.

Оказалось, это правда...»«До и после. Спасибо всем в интернете за советы!»«Мы очень удивились ковровому покрытию в ванной, когда покупали свой дом 3 года назад. Все никак не могли дойти до ремонта, но вот наконец время пришло»«Закончили ремонт кухни. Она стала гораздо светлее и солиднее»«Этот небольшой проект обошелся мне примерно в $ 100»«Воплощение одной из самых масштабных затей моей невесты в нашем новом доме»Гостиная до и после«Встроил мебель в нашей семейной комнате, вот результат»«Я всего лишь хотел немного расхламить кухню и остался очень доволен результатом»Прихожую тоже можно преобразить до неузнаваемости