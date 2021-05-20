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Как защитить маникюр, пока вы копаетесь в земле

Как защитить маникюр, пока вы копаетесь в земле

Мы знам как защитить маникюр тем, кто проводит майские на грядках.

Вот наши советы, которые спасут вам ногти 

Маникюр — это потребность для ухоженной девушки. Но как сохранить свой прекрасный вид при наступлении дачного сезона? Можно либо «забить» на него до июня, либо приготовиться потратить чуть больше денег, но сохранить свой свежий вид. WomanHit однозначно за второй вариант — вот наши советы, которые спасут вам ногти:


Как защитить маникюр, пока вы копаетесь в земле

Прежде чем поехать на дачу

Большинство проблем с руками связано с механическими повреждениями — обломленными ногтями, заусенцами, порезами. В первом случае вам поможет изменение формы ногтей и уменьшение их длины. Ногти формы «квадрат» или «миндаль» чаще ломаются, чем «овал» или «скругленный квадрат». Попросите мастера сделать укрепление с помощью геля или акриловой пудры. После выходных на даче обязательно придите на парафиновые ванны — этот уход помогает быстро восстановить кожу вокруг ногтей.
Заусенцы не будут возникать у тех, кто делает аппаратный маникюр. Если вы до сих пор обрезали кутикулу ножницами, пора сменить технику и пользоваться аппаратом для идеального удаления наросшего слоя.


Порезы лечатся постоянным уходом — наносите на рану заживляющий крем с содержанием витаминов А и Е и перекрывайте ее пластырем днем, чтобы микробы не попали в порез.

На ночь снимайте пластырь и обрабатывайте руки мылом — так рана быстрее заживет.

Как защитить маникюр, пока вы копаетесь в земле

В жару советуем носить только хлопковые перчатки 

Как работать на участке

Вооружитесь жирным кремом для рук или вазелином — вам нужно защитить руки от пересыхания, в чем поможет только толстая пленка водоотталкивающего средства на руках. Ищите в составе крема глицерин, силиконы — они помогут питательным веществам проникнуть в кожу, а не стереться при надевании перчаток.
К слову, о перчатках… В жару советуем носить только хлопковые перчатки — в них кожа будет поддерживать оптимальную температуру. В резиновых же перчатках стоит работать, если на улице прохладно. Под них стоит наносить толстый слой крема, чтобы избежать аллергии. Работать без перчаток не советуем — придется покрыть кожу толстым слоем СПФ от пигментации, а на него легко липнет мусор, что не даст вам спокойно работать.

Как защитить маникюр, пока вы копаетесь в земле

Крем полезен для кожи и наносить его нужно по потребности 

Что делать вечером

Пока вы копаетесь в грядках, под ногти будет забиваться грязь и пыль. Вечером обязательно устраивать ванночки с теплой мыльной водой и прочищать свободный край ногтя апельсиновой палочкой. Не забудьте нанести крем на руки и масло на кутикулу, чтобы увлажнить кожу. В народе существует миф, что кожа привыкает к крему и будто становится сухой, если хотя бы день его не наносить. Это не так: нет ни одного исследования, доказывающего это состояние. Крем полезен для кожи и наносить его нужно по потребности, но желательно хотя бы раз в полдня.         

 

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