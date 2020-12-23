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11 способов повторного использования пустых винных бутылок

Переработка пустых бутылок, конечно, необходима. Стекло подлежит вторичной переработке и может бесконечно перерабатываться без потери качества, помогая сэкономить невозобновляемые ископаемые топлива и уменьшить выбросы вредных газов в атмосферу.
Однако можно поступить иначе и просто дать старым бутылкам новую жизнь.

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

1. Красивые рамки для фото

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

2. Стеклянные вазы

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

3.Праздничное украшение

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

4.Удобные емкости для хранения

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

5.Лампа

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

6. А вот как можно экспериментировать со срезами

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

7.Горшки для цветов

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

8.Подсвечники

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

9.Кормушка для птиц

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

10. Креативный журнальный столик

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

11. Построить дом)

11 способов повторного использования пустых винных бутылок

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