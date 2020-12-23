11 способов повторного использования пустых винных бутылок

Переработка пустых бутылок, конечно, необходима. Стекло подлежит вторичной переработке и может бесконечно перерабатываться без потери качества, помогая сэкономить невозобновляемые ископаемые топлива и уменьшить выбросы вредных газов в атмосферу.

Однако можно поступить иначе и просто дать старым бутылкам новую жизнь.







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