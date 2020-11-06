Упражнения, которые помогают голове работать лучше и стать умнее

Физические упражнения помогают нам оставаться в хорошей форме и поддерживать организм в тонусе. Но это далеко не единственная причина, по которой тренажерный зал должен стать неотъемлемой частью вашей жизни. Многолетние исследования доказали, что физическая нагрузка оказывает крайне позитивное влияние на развитие когнитивных способностей. Вот пять лучших упражнений, которые действительно помогут вам стать умнее.









Стайерский бег

Интервальный тренинг

Становая тяга

Скакалка

Бой с тенью