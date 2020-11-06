Упражнения, которые помогают голове работать лучше и стать умнее

Физические упражнения помогают нам оставаться в хорошей форме и поддерживать организм в тонусе. Но это далеко не единственная причина, по которой тренажерный зал должен стать неотъемлемой частью вашей жизни. Многолетние исследования доказали, что физическая нагрузка оказывает крайне позитивное влияние на развитие когнитивных способностей. Вот пять лучших упражнений, которые действительно помогут вам стать умнее.
Стайерский бег
Лучшим упражнением в списке остается бег на длинные дистанции. Ученые экспериментально доказали взаимосвязь появления новых нейронов и бега: исследование, проведенное с двумя тысячами респондентов, длилось несколько лет. Оказалось, что те, кто предпочитал бег на длинные дистанции другим тренировкам, гораздо лучше справляются с умственными нагрузками. Собираетесь сдавать сложный экзамен — начинайте бегать.
Интервальный тренинг
Другой способ заставить свой мозг работать — интервальные тренировки. Прерывистые нагрузки дают понять нервной системе, что нужно уметь быстро приспосабливаться к самым разным ситуациям. В результате повышается общая скорость реакции на события, соотвественно и вырастает способность мозга к решению новых задач.
Становая тяга
Единственное упражнение с весом. Становая тяга — серьезная нагрузка на ту же нервную систему. Делать упражнение более раза в неделю не рекомендуется, можно заработать стресс. Но при адекватном подходе становая вполне может стать отличным бустером для роста новых нейронов: сложное упражнение нужно выполнять максимально сосредоточенно, не ошибаясь ни на одном этапе. Мозг учится легче фокусироваться на задаче.
Скакалка
Скакалкой пользуются все, от боксеров до пауэрлифтеров. Она помогает сбросить вес, развить координацию конечностей — и, как выяснилось, немного апгрейдить мозг. Во-первых, играет роль та самая синхронная работа конечностей, дающая определенную нагрузку нервной системе. Во-вторых, все упражнение насыщает организм кислородом, что также позитивно влияет на общее состояние мозга.
Бой с тенью
Конечно, назвать это полноценным упражнением можно с некоторой натяжкой. Тем не менее мы рекомендуем вам включить бой с тенью в свои еженедельные тренировки. Получасовая работа запустит мозговую активность на полную катушку — попробуйте, ради эксперимента, заняться решением каких-либо задач после получаса тренировок.
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