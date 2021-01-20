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23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

«Черт побери, почему я не знал этого раньше!» — только и воскликнешь ты.

Весь кухонный опыт поколений и наций — в одной подборке! Главное, удостоверься, что в картонной коробке, в которой ты живешь, есть кухня.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама


23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Отрежь нужный кусок сыра вместе с упаковкой.

И не выбрасывай ее — используй как чехол для оставшегося сыра.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Смажь куриные яйца растительным маслом.

Перед тем как убрать их в холодильник — так они останутся свежими на три-четыре недели дольше.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Чисти имбирь чайной ложкой.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Чтобы разрезанный торт не черствел…

…прикрепи зубочистками к месту разреза кусок хлеба. Пусть черствеет он.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Проткни лимон зубочисткой и слегка надави на него.

Лайфхак работает для рецептов, в которых требуется лишь несколько капель лимонного сока. Затем прикрой отверстие скотчем и убери лимон в холодильник.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Добавь в банку с остатками майонеза немного уксуса.

А также оливкового масла и специи — получишь отличную заправку для салата и заодно чистую банку после.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Смочи свежие ягоды в слабом уксусном растворе.

Чтобы они не заплесневели.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Храни лук и чеснок в перфорированных бумажных пакетах.

Они продержатся без плесени минимум два месяца.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Порезанный авокадо храни вместе с долькой лука.

Так оно не будет чернеть. Альтернативный вариант — сбрызнуть авокадо яблочным уксусом.



23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Храни яблоки и картофель вместе.

Содержащийся в яблоках этилен не позволит картошке пустить ростки.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Залей в банку с остатками Nutella горячее молоко.

Наш любимый кухонный лайфхак: как следует встряхни — и получи горячий шоколад!

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Вот отличный способ почистить манго.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Храни ананасы вверх ногами.

Так они быстрее созреют. Главное, не забудь оборвать им листья.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Сельдерей храни в фольге.

Так он проживет аж целый месяц. Тот же прием работает с брокколи.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Банки с ореховым маслом тоже храни вверх ногами.

Проще будет его оттуда доставать.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Оборачивай корешок связки бананов скотчем.

Они начнут чернеть на 3-5 дней позже.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Не выбрасывай желтеющую зелень.

Мелко нарежь, смешай с оливковым маслом (или растопленным сливочным) и залей смесь в формы для льда — пригодится в пасте и всяких там салатах.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Спрячь латук в бумажный пакет.

Прежде чем убрать его в холодильник, разумеется. И не обрывай вялые листья — так сердцевина останется свежей дольше.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Засохшие чипсы и крекеры можно вернуть к жизни.

Засунув их в микроволновку (или духовку).

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

В той же духовке можно ускорить процесс дозревания бананов.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Разогревай пиццу на сковородке.

Масло в корке вернет ей былую хрусткость.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Используй канцелярскую кнопку, чтобы вареное яйцо было проще чистить.

23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

Интенсивно потряси яйцо 2-3 минуты.

Затем свари — получится настоящее золотое яйцо.

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