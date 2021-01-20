23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

«Черт побери, почему я не знал этого раньше!» — только и воскликнешь ты.



Весь кухонный опыт поколений и наций — в одной подборке! Главное, удостоверься, что в картонной коробке, в которой ты живешь, есть кухня.













Отрежь нужный кусок сыра вместе с упаковкой.



И не выбрасывай ее — используй как чехол для оставшегося сыра.







Смажь куриные яйца растительным маслом.



Перед тем как убрать их в холодильник — так они останутся свежими на три-четыре недели дольше.







Чисти имбирь чайной ложкой.







Чтобы разрезанный торт не черствел…



…прикрепи зубочистками к месту разреза кусок хлеба. Пусть черствеет он.







Проткни лимон зубочисткой и слегка надави на него.



Лайфхак работает для рецептов, в которых требуется лишь несколько капель лимонного сока. Затем прикрой отверстие скотчем и убери лимон в холодильник.







Добавь в банку с остатками майонеза немного уксуса.



А также оливкового масла и специи — получишь отличную заправку для салата и заодно чистую банку после.







Смочи свежие ягоды в слабом уксусном растворе.



Чтобы они не заплесневели.







Храни лук и чеснок в перфорированных бумажных пакетах.



Они продержатся без плесени минимум два месяца.







Порезанный авокадо храни вместе с долькой лука.



Так оно не будет чернеть. Альтернативный вариант — сбрызнуть авокадо яблочным уксусом.

Храни яблоки и картофель вместе.Содержащийся в яблоках этилен не позволит картошке пустить ростки.Залей в банку с остатками Nutella горячее молоко.Наш любимый кухонный лайфхак: как следует встряхни — и получи горячий шоколад!Вот отличный способ почистить манго.Храни ананасы вверх ногами.Так они быстрее созреют . Главное, не забудь оборвать им листья.Сельдерей храни в фольге.Так он проживет аж целый месяц . Тот же прием работает с брокколи.Банки с ореховым маслом тоже храни вверх ногами.Проще будет его оттуда доставать.Оборачивай корешок связки бананов скотчем.Они начнут чернеть на 3-5 дней позже.Не выбрасывай желтеющую зелень.Мелко нарежь, смешай с оливковым маслом (или растопленным сливочным) и залей смесь в формы для льда — пригодится в пасте и всяких там салатах.Спрячь латук в бумажный пакет.Прежде чем убрать его в холодильник, разумеется. И не обрывай вялые листья — так сердцевина останется свежей дольше.Засохшие чипсы и крекеры можно вернуть к жизни.Засунув их в микроволновку (или духовку).В той же духовке можно ускорить процесс дозревания бананов.Разогревай пиццу на сковородке.Масло в корке вернет ей былую хрусткость.Используй канцелярскую кнопку, чтобы вареное яйцо было проще чистить.Интенсивно потряси яйцо 2-3 минуты.Затем свари — получится настоящее золотое яйцо . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)